Carmen Ojeda (PSOE) denuncia que en 2019 dejó listo el pliego de mantenimiento y 16 meses después aún no hay contrato

El portavoz del grupo socialista, Ángel Mª. González, ha calificado de “esperpéntica" la información aportada por el concejal de Mantenimiento Urbano, Curro Martínez, en la Junta de Portavoces del pasado lunes con relación al futuro pliego para el mantenimiento urbano de la ciudad.

González asegura que “a pesar de estar reflejado en el pacto de gobierno entre Germán Beardo y Curro Martínez, y tras vender a bombo y platillo un gran contrato de mantenimiento urbano de 1.400.000 euros, la realidad es que no hay nada, por mucho que el señor Martínez lo quiera disfrazar con notas de prensa engañosas”.

Desde el PSOE explican que “en la Junta de Portavoces el concejal no supo concretar nada, y quedó en evidencia que aún queda por elaborar el pliego administrativo”. Además, como explica el portavoz “en ese supuesto pliego el personal técnico informa que no será por 4 años, sino por 2 años prorrogables, quedando también de manifiesto que aún no se sabe de dónde saldrán los 1.400.000 euros para el contrato”. Respecto a la cuantía del contrato, destaca González que tampoco serán 1.400.000 euros prometidos, ya que según anunció Martínez, en esa cuantía entrará mantenimiento urbano y calas.

Ángel Mª. González sostiene que “una vez terminado el trabajo político, si es que llega, empezarán a correr los tiempos y la burocracia, por lo que es evidente que no se espera tener el contrato a corto plazo”.

En este sentido, la concejala socialista Carmen Ojeda, anterior responsable de Mantenimiento Urbano, ha asegurado que “aunque llegaron a gobernar prometiendo muchas soluciones, en realidad son un fraude pues 16 meses después seguimos igual o peor, y sin previsión de contrato a corto plazo, a pesar de lo necesario que es”.

Por ello, ha recordado que “el área de Mantenimiento Urbano tiene un pliego ya redactado desde el final del mandato anterior, por lo que deberían cogerlo y adaptarlo a las necesidades actuales, y no hacer promesas y castillos de arena que nunca llegan”.