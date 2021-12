Calleja: "Yo tengo que preparar ya fiestas como el Carnaval y la Feria, no puedo improvisar a última hora"

Tras las últimas declaraciones del consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, sobre el aumento de los contagios por coronavirus y su posible incidencia en las próximas fiestas de primavera, el concejal de Fiestas del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, David Calleja, ha señalado que aunque habrá que esperar a ver cómo evoluciona la pandemia él va a seguir trabajando en los preparativos de las diferentes fiestas que llegarán en próximos meses, como el Carnaval en febrero y la Feria de Primavera en el mes de mayo.

Como explica Calleja "una Feria no se prepara en dos días, son meses de preparativos y tengo que trabajar con mucha antelación, el Carnaval por ejemplo ya está prácticamente organizado", y añade que en caso de que la pandemia evolucione a peor a causa de la variante Ómicron, y la Junta marque unas normas claras a seguir, pues se adaptará a las mismas, como no puede ser de otra manera. "Yo me adapto a todo", insiste el concejal, que se centra en estos días en las numerosas actividades navideñas organizadas.

En cuanto a estas fiestas de Navidad, David Calleja explica que ya está todo organizado de cara a la Cabalgata de Reyes y no cree que se vaya a producir una suspensión, ya que la Junta solo ha hecho hasta ahora algunas recomendaciones muy generales. No obstante, indica que en las diferentes carrozas los figurantes pertenecen a núcleos burbuja familiares, como medida de precaución.

También explica que precisamente ante una eventual cancelación de última hora, poco probable en su opinión, ha decidido este año extender la celebración de cabalgatas de cada uno de los personajes en las fechas anteriores a los Reyes, para no dejar a los más pequeños sin actividades navideñas en caso de que finalmente se produzcan nuevas decisiones sanitarias que impidan la celebración de las cabalgatas de Reyes.

David Calleja señala, no obstante, que a pesar del aumento de los contagios los hospitales se encuentran en una situación mucho mejor que el año pasado, recordando que en el caso del hospital portuense se encuentra prácticamente libre de ingresos por Covid.