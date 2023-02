El CTM Portuense se lleva el derbi provincial contra el CTM Bahía de Cádiz

El duelo provincial había generado mucha expectación. En la primera vuelta en El Puerto los gaditanos se llevaron los dos puntos aprovechando la inexperiencia de los jugadores del Portuense alineados cuya media de edad apenas superaba los 14 años. Para esta segunda vuelta el equipo visitante tenía la baja sensible por lesión de Cristian Sánchez. Cristian, que está en un momento de forma extraordinario, acaba de ser convocado para defender los colores de la selección española en el WTT Youth Contender de Polonia después de quedar segundo en los Trials clasificatorios para el Campeonato de Europa de jóvenes celebrados recientemente en Irún. No obstante, la magnífica actuación del juvenil Fran Castillo, que ganó sus dos puntos (derrotando al número uno de Cádiz, Antonio Rodríguez, en un partido muy ajustado), y la no menos brillante actuación del capitán del equipo, el veterano Moisés Mulero, que también hizo sus dos puntos permitió conseguir la victoria final por 4-2.

A falta de ocho jornadas para la finalización de la liga el equipo portuense se sitúa a 4 victorias de los puestos de ascenso y alejado de los puestos de descenso. Aunque no renuncia a nada y matemáticamente todavía es posible, la lucha por una de las plazas de ascenso se antoja complicada teniendo en cuenta que los equipos aspirantes a esas plazas se han reforzado en la segunda vuelta y han aumentado su nivel de juego. Posiblemente el equipo utilice esos partidos para seguir rodando a sus jóvenes promesas.

El próximo partido del equipo portuense en Primera División se celebrará el sábado 4 de marzo en el IES Mar de Cádiz contra los canarios del Hidra Los Realejos.

Esta semana no ha habido competición en ligas andaluzas dedicándose el puente a la celebración de concentraciones provinciales de iniciación y a concentraciones regionales de tecnificación que reunirán a los mejores jugadores jóvenes de Andalucía. La concentración de Andalucía Occidental se celebrará el lunes 27 en El Puerto de Santa María en las instalaciones del CTM Portuense en el IES Mar de Cádiz y contará con la presencia de cuatro jugadores del Club. Asimismo, el próximo martes 28 se celebrará una prueba del Circuito Andaluz puntuable para el ranking individual regional.