El CTM Portuense gana en Huelva ante el Tecnik87 y afianza su posición en la tabla

No se presentaba nada fácil el encuentro ante el Tecnik87 de Huelva capitaneado por el internacional costarricense Alfredo Sánchez pero el equipo portuense realizó un gran encuentro y se trajo los dos puntos. Este resultado le permite mantenerse en una posición cómoda en la tabla sin renunciar a nada. A pesar de que el jugador tico ganó sus dos partidos el equipo portuense no se dejó sorprender y ganó los otros cuatro para establecer el definitivo 4-2 en el marcador. Destacó la actuación de Moisés Mulero que hizo sus dos puntos pero no fueron menos importantes los otros dos puntos que consiguieron Fran Castillo y Cristian Sánchez.

El infantil Cristian Sánchez, que progresa en su juego cada semana, ha recibido recientemente la convocatoria para jugar los Trials clasificatorios que organiza la Real Federación Española de Tenis de Mesa con motivo de la disputa de los próximos Campeonatos de Europa para Jóvenes que tendrán lugar en Polonia, entre los días 14 y 23 de julio. ¡¡Enhorabuena Cristian!! Te lo mereces.

En categorías inferiores se celebró el derbi local entre los dos equipos de tercera del club resultando vencedor el Portuense A por un ajustado 4-3. El mejor jugador fue de nuevo Ceferino Gómez que consiguió sus dos puntos y también gano el partido de dobles de desempate. En Superdivisión andaluza el Portuense B cayó en Jerez por un ajustadísimo 4-3 después de haber tenido varias bolas de partido para haberse llevado el encuentro sin necesidad de llegar al doble. Por su parte el Portuense C descansaba en esta jornada.

El CTM Portuense jugará su próximo partido en casa frente al Labradores de Sevilla el día 4 de febrero.