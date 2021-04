El CSIF rechaza que se abra expediente a dos delegados por ejercer sus funciones sindicales en la Policía Local

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de El Puerto rechaza públicamente las amenazas de apertura de expediente a dos delegados de otra organización sindical (la UPLBA) con representación en la plantilla municipal después de que denunciaran públicamente unas supuestas carencias en la Policía Local. "Este sindicato siempre defenderá la libertad de expresión y la acción sindical, amparada en la ley sindical, para reivindicar derechos y denunciar condiciones laborales que perjudiquen a los trabajadores sin que por ello se les pueda sancionar o coartar dichas libertades", afirman.

Para el CSIF “es inadmisible la personificación en los delegados de una organización la responsabilidad por la defensa de las condiciones de trabajo, y más inadmisible si cabe, que se anuncien expedientes por ejercer sus funciones sindicales básicas”.

Del mismo modo, reprueba que cargos técnicos "hayan usado las siglas de CSIF en medios de comunicación para dar por sentada su postura ante la denuncia de los delegados mencionados. De hecho, este sindicato no se ha pronunciado públicamente sobre el fondo del asunto y solo le corresponde a CSIF manifestarla, si así lo viera conveniente", aclaran.

Desde el CSIF se apunta a que “no vamos a entrar en si es oportuna o no la denuncia realizada por otro sindicato, pero sobre todo, no queremos que nadie use nuestras siglas con fines partidistas o políticos”. Como sindicato, y al margen de las diferencias que pueda tener con otras organizaciones sindicales, "CSIF se posiciona en la defensa de la libertad sindical y, en consecuencia, en el ejercicio de la libertad de expresión, y no puede admitir que se censure o se pretenda coartar esta libertad a ningún representante sindical", concluyen.