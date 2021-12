El CRAP cierra la semana a lo grande

Tras recibir el pasado jueves la Medalla de Oro de la ciudad, el Club de Rugby Atlético Portuense (CRAP) cierra una gran semana de rugby con muchos de sus equipos en competición.

Comenzaba el fin de semana con una concentración de los equipos Sub-10, Sub-8 y Sub-6 del CRAP con los de San Roque Rugby para compartir una mañana de rugby y practicar lo aprendido en las escuelas.

También el sábado se estrenaba el Atlético Portuense con su nuevo equipo de “madres jugadoras”, compuesto por madres de jugadores que habían jugado hace años o se incorporaban de nuevo al rugby para conocerlo desde dentro. Gran jornada la vivida en el torneo disputado en Sevilla con la participación de equipos de Sitges, Lamiac de Bilbao, Lacartijas de Sevilla, Gaztedi, Veteranas Blackcat, Hortaleza Whalersis y el CRAP. No hicieron mal papel las portuenses que consiguieron jugar la final llegando al término del encuentro y de la correspondiente prorroga con empate, compartiendo así el primer puesto del torneo.

También ha sido una jornada de selecciones andaluzas y El Puerto ha tenido muy buena representación en las mismas. Por una parte la selección femenina de XV se concentraba en las instalaciones de La Cartuja para preparar nuevos compromisos, siendo el CRAP en club que ha aportado más jugadoras, hasta nueve, a la selección andaluza.

Por otra parte los jugadores Mario Rodríguez y Jaime Arana han participado en las selecciones Sub-16 y Sub-18 de Andalucía en su compromiso ante la selección de Castilla y León.

No termina aquí la actividad deportiva del Atlético Portuense el sábado ya que también tuvo representación en el torneo de Rugby X celebrado en Sevilla en la categoría Sub-14 y en El Puerto el equipo Sub-16 se jugaba ante Universidad de Granada los cuartos de final de la copa FAR. Gran partido el jugado por los chicos de El Puerto que se impusieron a los granadinos por un tanteo de 32-19 consiguiendo así el pase a semifinales de la copa FAR con un gran juego, demostrando su evolución en la temporada.

Cerraba la jornada el equipo senior masculino, el domingo contra San Roque Rugby en un partido a priori mucho más complicado y que a la postre fue más fácil de los previsto. El equipo portuense se impuso con un contundente 57-0 con nueve ensayos a favor y ninguno en contra lo que le supone sumar nuevamente cinco puntos en la clasificación y consolidarse como líderes de la tabla con 29 puntos a falta de conocer el resultado de su perseguidor CR Málaga aunque este con un partido más.