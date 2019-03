CCOO hace un balance muy negativo de la política municipal de recursos humanos

El Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras ha hecho un balance muy negativo de la política de recursos humanos en el Ayuntamiento de El Puerto, debido a lo que considera “su inexistencia” durante este mandato municipal que ahora está en su recta final.

Para la central sindical el problema más acuciante y que incide en la mayor parte de los servicios es la pérdida de efectivos, más de 140 puestos, a causa de la aplicación del plan de ajuste en vigor.

Como explican desde CCOO “este sindicato, desde la llegada de este equipo de Gobierno, ha estado solicitando una revisión del plan de ajuste y excepto algún parcheo el mandato está a punto de concluir sin que haya habido una sola reunión de trabajo para intentar solventarlo. Sin restar importancia a ninguno de los puestos afectados, podemos decir que viendo el estado actual de la plantilla se puede desencadenar a corto plazo una situación alarmante”, advierten.

El sindicato añade que “tenemos al Área Económica como generadora de ingresos para la ciudad, que está en una situación calamitosa por la falta de personal. Estamos en contra de todas las privatizaciones y el Servicio de Deportes puede ser el primero en sufrirlo en alguna de sus prestaciones. El Área de Urbanismo tiene grandes deficiencias estructurales y temporales, así como Medio Ambiente, Policía Local, Cementerio, Parque Móvil y un largo etcétera”, afirman.

En cuanto a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), Comisiones Obreras hace meses que puso encima de la mesa una propuesta, así como la de Bases de Provisión de Destinos y Promoción Interna, que a día de hoy no han tenido respuesta alguna ni se ha reunido la Mesa General de Negociación para tratar estos asuntos.

Sobre la subida salarial del 2,25% aprobada para 2019, CCOO recuerda que “estamos en el mes de marzo y aún no se ha aplicado a nuestras nóminas, estamos haciendo gestiones para que no ocurra como en 2018, que se cobró en noviembre”.

Por otro lado, y en relación a determinadas retribuciones recogidas en Convenio Colectivo y Acuerdo Regulador, destacan desde el sindicato “el retraso de pago que vienen sufriendo desde hace dos años, así como las nóminas mensuales y otros trabajos extraordinarios”. También denuncian que “mientras en otros ayuntamientos de nuestro entorno han comenzado a publicar sus ofertas públicas de empleo, el de El Puerto no la ha iniciado siquiera, sabiendo además que concluye en diciembre de 2020”.

Comisiones Obreras, como sindicato mayoritario en la Mesa General, recuerda que no ha cesado “en la gestión diaria para que se convoque la misma y se aborden todos los temas expuestos. El mandato va concluyendo y el tiempo apremia, necesitamos diligencia y eficacia. Exigimos negociar, si no es de este modo, no nos quedará otro camino que la confrontación y la movilización. Por lo tanto, el equipo de Gobierno tiene en sus manos la solución y responsabilidad de todo lo que acontezca”, advierten.