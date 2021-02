Cancelada la reunión de la Mesa de Negociación en el Ayuntamiento de El Puerto

Comisiones Obreras (CCOO) ha expresado su malestar en relación a la cancelación de la reunión de la mesa general de negociación del pasado día 16 de febrero, martes.

El sindicato ha subrayado que desde hace 20 meses que tomó posesión el actual equipo de gobierno, han reclamado y exigido la ratificación por Pleno municipal de los acuerdos rubricados en mayo de 2019 en la Mesa General de Negociación. Durante todo este tiempo "se han ido realizando con toda la plantilla movilizaciones periódicas, que a causa de la epidemia de Covid 19, se han visto entorpecidas y ralentizadas".

De igual forma, el sindicato ha estado exigiendo la convocatoria de la Mesa General de Negociación para tratar todos los asuntos de organización municipal (RPT) pendientes, "dejados encima de la mesa con la Corporación anterior; y a su vez buscar una solución a los incumplimientos económicos de derechos profesionales y sociales; así como las subidas retributivas pendientes de 2020 y 2021".

Según CCOO, la Corporación convocó la mesa el 16 de febrero, con un orden del día que incluía la aprobación de las bases de provisión de destinos, y la modificación en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de los puestos de vicesecretario e intendente mayor de la Policía Local. "Y la plantilla tiene también sus prioridades, y que no son otras que las reivindicaciones por las que nos hemos estado movilizando: la aprobación por Pleno municipal de los acuerdos pendientes, Plan de Ajuste, Oferta Pública de Empleo, Fondo Social, y ejecución de los procesos de Promoción Interna de los Auxiliares Administrativos y Grupos Profesionales y las Bases de Provisión de Destinos.

En cuanto a las subidas salariales de 2020 y 2021, CCOO va a presentar demanda judicial por incumplimiento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en lo concerniente al personal funcionario; y para el personal laboral se presentará reclamación en el SERCLA, previa también a la vía judicial. Asimismo, el sindicato pondrá en conocimiento de la Fiscalía estos hechos "por si hubiese posible apropiación indebida".

Con estos antecedentes CCOO decidió presentarse a la reunión de Mesa General de Negociación convocada; "primero para exponer todo lo expresado; y después porque iba un punto de gran importancia para toda la plantilla, las Bases de Provisión de Destinos, que daría solución a los traslados a dedo que venimos denunciando durante años"; tercero, "porque no podemos llevar 20 meses exigiendo una convocatoria de Mesa General de Negociación, y luego no asistir, y no poder defender en persona y a viva voz nuestras reivindicaciones; y por último, porque es nuestra responsabilidad como sindicato mayoritario".

Finalmente, la reunión de la Mesa General de Negociación de este martes no se ha celebrado. "CCOO planteó a los representantes de la empresa que al faltar parte de la representación sindical que la componen, no podíamos llevar a cabo la misma por si hubiese un posible defecto de forma". La empresa (el Ayuntamiento) "nos comunicó que, de plantearse esa cuestión, se corría el riesgo de tener por nulos todos los acuerdos que tenían el visto bueno de los sindicatos desde la entrada del equipo de gobierno”, entre otros el asunto del teletrabajo.

Por lo tanto, "después de un intercambio de impresiones, nos emplazamos y estamos a la espera de una nueva convocatoria, con un nuevo orden del día que recoja nuestras reivindicaciones, y que se aclararan las dudas formales".