CCOO defiende la labor de los técnicos del área municipal de Contabilidad

La sección sindical de Comisiones Obreras en el Ayuntamiento ha querido expresar públicamente su defensa del personal de la plantilla municipal, y mas concretamente a los componentes del área de Contabilidad, tras haberse publicado días atrás que el presidente de El Puerto Global y teniente de alcalde de Innovación, Comunicación y Administración Electrónica, Javier Bello, había responsabilizado al Área Económica del Ayuntamiento por el retraso en el pago de las nóminas del personal de Puerto Global.

Para CCOO “son numerosas las incidencias que están ocurriendo desde hace tiempo en el funcionamiento del Ayuntamiento y una de ellas es la falta de personal ya que, entre otros motivos, no se están cubriendo las bajas ni las jubilaciones. Aunque este hecho es un lastre para el normal funcionamiento del Ayuntamiento, sus consecuencias son mas palpables cuando se trata de áreas como la Económica, por la que pasa toda actividad municipal”. La sección sindical añade que “este problema no se solventa con el personal que se aporta como refuerzo como los de los planes Covid y otros, ya que al tratarse de áreas técnicas el personal que se asigna con dichos planes no permanece el tiempo suficiente para el total conocimiento de los procedimientos y gestiones que allí se ejecutan. Se ha señalado en varias ocasiones que es imprescindible que se realice una modificación del Capítulo 1 y se cubran de forma definitiva las plazas vacantes”, insisten.

El sindicato advierte de las consecuencias psicológicas de los ataques a la plantilla

Desde el sindicato se advierte que “no se va a consentir que desde el equipo de gobierno se realicen más declaraciones en las que se intente cubrir la mala gestión municipal, cargando las culpas y responsabilidad a la plantilla. La ciudadanía de El Puerto debe saber que son cada vez mas numerosos los casos en los que la presión que se ejerce sobre algunos trabajadores municipales tienen consecuencias físicas y psicológicas. A pesar de ello, se intenta sacar todo el trabajo posible adelante, a pesar de las nefastas condiciones laborales existentes”, denuncian.

Por otra parte recuerdan que “al retraso en los pagos de nóminas en El Puerto Global hay que sumarle los de los planes de empleo Covid y Eracis, a pesar de estar incluidos y amparados por el convenio laboral vigente. A esta actitud del concejal Javier Bello hizo referencia el pasado miércoles el representante sindical de CCOO, también secretario del comité de empresa, cuando aprovechó su intervención en el pleno municipal para plantear algunas cuestiones en relación al incidente ocurrido con la falta de seguros en los vehículos municipales. El representante sindical hizo hincapié en el malestar existente en la plantilla sobre esta cuestión y recalcó “la falta de respuesta del equipo municipal a la solicitud urgente de reunión que se realizó el 25 de enero, para recabar información y respuesta directa al incidente ocurrido”.

Desde CCOO se considera esta falta de respuesta “una nueva falta de respeto a la plantilla municipal”.