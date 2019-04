CCOO advierte de la urgente necesidad de sacar adelante el pliego de Ayuda a Domicilio

La unión local de CCOO de El Puerto ha denunciado en nota de prensa la situación del pliego de Ayuda a Domicilio. La unión local ha recordado que actual concesión del servicio de Ayuda a Domicilio a la empresa Domusvi tenia una duración de dos años y otro de prorroga. Los dos años finalizaban en enero de 2019, por lo que la empresa, según CCOO, comunicó al Ayuntamiento, en junio de 2018, que no realizaría dicha prórroga, y por lo tanto en enero del 2019 extinguiría el contrato con el Ayuntamiento.

Llegada dicha fecha, y al no estar elaborado el pliego, se realizó una prórroga forzosa para que la empresa siguiera con el servicio hasta junio de 2019. "A partir de esa comunicación, el Área de Bienestar Social debería de haber puesto en marcha los mecanismos para la elaboración del nuevo pliego, para que saliera en tiempo y forma".

El Comité de Empresa de Ayuda a Domicilio ha mantenido numerosas reuniones con los representantes del Área de Bienestar Social, "tanto con políticos como técnicos, para aportar acuerdos llevados a cabo con la empresa y documentación necesaria para su elaboración". Desde dicha área "siempre se ha comunicado que se estaba llevando a cabo el trabajo para realizar el nuevo pliego en plazo y forma".

No obstante, según CCOO no es así, "y a la fecha que estamos y con los plazos casi agotados, el pliego necesita de una partida económica que tiene que ser aprobada en pleno, y la cual hasta hace unos días no se sabía de dónde iba a salir". Por parte del concejal del área de Bienestar Social, añade la nota, "se comunicó al comité de empresa que esa partida económica se llevaría al pleno de este miércoles, 3 de abril, pero nuevamente la ineficacia política de esta ciudad y la poca responsabilidad han hecho que este pliego siga en el limbo, sin tiempo casi para que salga el nuevo pliego y con los plazos casi agotados".

CCOO denuncia que "hay una plantilla de casi 70 trabajadoras y trabajadores que a día de hoy no saben qué va a pasar con el contrato de ayuda domicilio, se siente engañada por los políticos, que les han mentido, burlado y tomado el pelo desde hace un año, y todo porque quien tenía que haber realizado su trabajo no lo ha hecho, primero el Área de Bienestar Social y seguidamente todas las Áreas por las que tiene que pasar dicho pliego hasta su aprobación, que han demostrado falta de responsabilidad", subraya el comunicado.La nota concluye manifestando que "es una lastima que se tengan que dar hechos como este, parece que nadie aprende de los errores anteriores, haciendo que se vuelvan a producir, por lo que desde CCOO esperamos de los que nos gobiernan un ejercicio de responsabilidad y aprueben de forma urgentísima la partida correspondiente que permita que este pliego salga ya a la luz".