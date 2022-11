Bruno García exige al PSOE que cese de sus responsabilidades públicas a David de la Encina

El Partido Popular de Cádiz rechaza que el PSOE de Cádiz y su secretario general, Juan Carlos Ruiz Boix, "intenten pasar de lado ante los graves hechos protagonizados por el portavoz socialista en El Puerto de Santa María, David de La Encina, que con una actitud violenta y amenazante lanzó expresiones tan graves como “te reviento la cabeza” dirigidas a un miembro del gobierno local y acto seguido conjeturaba de lo ocurrido preguntando “si esto nos viene bien”.

El PP rechaza que "dos días después de estos inaceptables hechos, la única reacción del PSOE sea la de intentar desviar la atención y criticar la gestión del gobierno local, cuando el único responsable de la actitud bronquista, insultos y amenazas directas, totalmente inaceptable en cualquier ámbito y más aún si cabe en un responsable político, es David de la Encina".

Para el presidente provincial, Bruno García, "no se puede intentar justificar lo injustificable", y se pregunta, "ante el enrocamiento de De la Encina", si el PSOE y Ruiz Boix "están de acuerdo con su comportamiento y si dan por buenas y respaldan por tanto sus amenazas".

Para el PP de Cádiz, "el PSOE va tarde en una condena rotunda y toma de medidas contra el portavoz socialista, que debe ser cesado de sus responsabilidades públicas, teniendo en cuenta que es también diputado provincial responsable de Bienestar Social en el gobierno de la Diputación, porque lo ocurrido va mucho más allá de cualquier actitud propia de un representante político y no tienen nada que ver con la tensión y desencuentros que se puedan dar entre las distintas formas de gestionar o entender la acción del gobierno local. Como demócratas entendemos que no hay excusas ante esta violencia y comportamiento indigno y, ante la no dimisión de De La Encina dos días después de lo ocurrido, el PP insiste en que solo cabe su cese por parte de la dirección provincial del PSOE", concluyen.