Botiquines y baños, sin electricidad en varias playas de El Puerto

En la tarde del pasado martes, 27 de junio, Javier Botella y Francisco Belaustegui, concejales de Unión Portuense, se acercaron hasta la playa de La Muralla para comprobar la falta de electricidad tanto en el botiquín como en los baños que dan servicio municipal a los usuarios.

Por lo que trabajadores y bañistas cuentan, desde el 15 de abril que se comenzaron a dar algunos servicios la mayoría de las playas portuenses han tenido el mismo problema, que en algunos casos se ha solucionado, pero no en las playas de Las Redes, El Buzo o La Muralla.

Al no tener electricidad estos espacios los trabajadores y los usuarios sufren grandes inconvenientes: No funciona la megafonía, no funciona la radio, no pueden cargar sus móviles o walkies, no pueden guardar ciertos medicamentos a la temperatura necesaria, igualmente no pueden guardar sus alimentos en frío o calentar sus comidas, los usuarios tienen que usar los baños a oscuras si quieren mantener su privacidad mientras lo usan, al igual que al hacerse una cura o ser atendidos en la enfermería y no pueden paliar el calor ni con un ventilador.

Unión Portuense ha presentado una solicitud a través del Registro para pedir al gobierno local una explicación y una solución inmediata, siendo conscientes de que es un problema con Endesa, ya que los trabajadores con los que los concejales han hablado no han sabido concretar el problema ante la falta de alguna comunicación oficial.

El portavoz de Unión Portuense, Javier Botella considera que se trata de "una falta de servicios que afecta a nuestros bañistas, trabajadores y a la marca turística de la ciudad, con el peligro, como ya sucediese en 2021, de perder las banderas azules en mitad de la temporada veraniega si no lo solucionan de manera inmediata".