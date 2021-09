Betilo solicita que se modifique el proyecto de la Plaza de la Pescadería

El pasado 12 de agosto el equipo de Gobierno presentaba públicamente el proyecto de la plaza de la Pescadería. La asociación Betilo valora positivamente que tras la entrada en vigor del Peprichye se haya iniciado el estudio de la recuperación de la plaza, una actuación con carácter estratégico y prioritario para un espacio histórico y emblemático de la ciudad. No obstante, la entidad discrepa en la forma y contenido en que va a consistir dicha intervención.

En primer lugar, consideran que lo anunciado "no es la verdadera recuperación de la plaza, sino el mero adecentamiento del espacio libre existente en la actualidad, ya que mientras no se libere la totalidad del espacio no existirá la plaza de la Pescadería y esta continuará mutilada, y los grandes edificios que la rodean como el Resbaladero, el Castillo o el edificio Aduana no estarán visibles e integrados en la plaza, ni se conseguirá la recuperación del espacio monumental e histórico que se pretende".

En segundo lugar, a la entidad le preocupa "que solo se hable de esta obra de adecentamiento y no se diga nada de lo más importante: la financiación y el programación de la recuperación completo del espacio que debe ocupar la plaza, que es lo que verdaderamente permitirá ejecutar el proyecto adecuado. Por tanto, solicitamos nuevamente al equipo de Gobierno que busque la financiación necesaria y señale los plazos de la recuperación completa de la plaza", señalan.

Por último, solicitan la modificación del proyecto presentado por el equipo de gobierno municipal por varias razones. "Por una parte, la futura plaza contendrá una profusa vegetación a modo de bosque urbano, a nuestro entender fuera de lugar y contraria al diseño e imagen histórica de la plaza. Hemos contabilizado en el proyecto hasta 107 especies vegetales, 65 de ellas de gran porte como los plátanos de sombra, jacarandas, magnolios y palmeras, y un ejemplar de ficus de extraordinario porte. La implantación de estas especies vegetales la consideramos muy desafortunada pues tendrán un fuerte efecto pantalla e impedirán las vistas y perspectivas del espacio monumental abierto que siempre fue la plaza de la Pescadería y en lo que va a constituir su especial interés y encanto. Además, los árboles de gran tamaño producen mucha suciedad de hojas, flores, polen, etc. y sus raíces suelen levantar el pavimento", advierten.

Por otra parte, añaden que "la histórica fuente central de la plaza se pretende desplazar a una esquina y se rompe nuevamente con el diseño histórico de la plaza".

Por todo ello solicitan "que se trabaje en orden a ejecutar un proyecto de recuperación completa de la plaza y que en el futuro proyecto se tenga en cuenta que la fuente histórica, actualmente en el parque Calderón, se ubique en la zona central del pasillo visual perpendicular a la fachada del Resbaladero, respetando así la ordenación histórica de la plaza; y que se elimine la vegetación de gran porte para evitar el efecto pantalla y mantener así las líneas de perspectiva y la visión del conjunto monumental desde el paseo de la Bajamar y desde las márgenes del río".