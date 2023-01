Ángel Mª González: "El alcalde mintió hace un año al anunciar que la población creció en 4.000 censados”

El portavoz del PSOE, Ángel Mª González Arias, ha manifestado, en relación a la interpretación del padrón del INE realizada por el PP, que “nos percatamos de la evidencia en la que queda Germán Beardo nuevamente como mentiroso con algo tan palmario como son los datos de población del censo del Instituto Nacional de Estadística”.

“Hace un año, Germán Beardo se lanzó a la piscina anunciando que El Puerto había crecido en 4.000 nuevos ciudadanos censados, y llegó a dar la cifra de que la ciudad alcanzaba por primera vez los 92.000 habitantes como población de derecho”. No obstante, añade González, “con la publicación oficial de datos de toda España del INE se demuestra que el incremento de población no ha sido ni de 400 habitantes, sino de 375, y que la cifra total de población de derecho en nuestra ciudad está por debajo de 90.000”.

Para el PSOE “no tendría problema una cifra u otra, toda vez que se trata de un simple crecimiento vegetativo en el cuál apenas prácticamente nada influye la acción o mejor dicho inacción del desgobierno de Beardo. Lo que sí es preocupante es ese afán del autobombo de Beardo, en este caso abultando en 4.000 el número de nuevos ciudadanos, cuando no llegan a 400. Y por otro lado la desfachatez de su portavoz que no solo no reconoce aquella mentira sino incluso se permite salir nuevamente poco menos que atribuyéndose a su inacción de gobierno o mejor dicho de desgobierno que El Puerto suba en 375 habitantes. Esa realidad paralela o literalmente mentira en la que vive el PP de Beardo queda en evidencia cuando se confronta con los datos oficiales y objetivos”.