"Beardo es incapaz de poner freno al alza del periodo medio de pago a proveedores"

La edil de Vox Leocadia Benavente denuncia que el Consistorio portuense muestra datos cada vez más preocupantes en lo que al pago de sus facturas se refiere. A pesar de que la ley obliga a pagar en un periodo de 30 días, el Ayuntamiento cada vez se aleja más de esa cifra, "inalcanzable para el equipo de gobierno de Germán Beardo", denuncia la concejala.

Vox El Puerto exige a Germán Beardo "que corrija esta anomalía que está perjudicando gravemente a los pequeños empresarios y autónomos de nuestra ciudad, que ven cómo tienen esperar una media de 203 días para cobrar sus facturas según los datos oficiales publicados por el Ministerio de Hacienda y que todos los ciudadanos pueden consultar en el Portal de Transparencia".

Para Benavente, “aunque Beardo se multiplique en las redes sociales para intentar hacer creer a los portuenses que El Puerto va bien, la realidad es que desde que accedió a la Alcaldía la situación con las facturas no ha hecho sino empeorar. Desde que un proveedor presenta la factura en el Ayuntamiento hasta el pago de la misma transcurre una media de 203 días, lo que provoca que sean muchas las empresas y autónomos que decidan no trabajar con el Consistorio debido a esta espera de casi siete meses y, quien sí lo hace, pueda llegar a solicitar precios mayores que los de mercado con el fin de amortiguar este riesgo”.

Vox El Puerto lamenta esta situación y exige medidas, ya que "no es de recibo que en la difícil situación que estamos viviendo, con empresas y autónomos al borde de la quiebra, este equipo de gobierno no haga nada para aliviar su situación, y no sólo no proponga medidas como la bajada de tasas e impuestos municipales o aliviar la burocracia municipal, sino que, además, contribuyen al desastre, alargando hasta 203 días lo que tienen que esperar los proveedores para cobrar sus servicios. Por todo ello, Benavente “exige que el Ayuntamiento deje de ser un lastre para la economía municipal y pase a ser el motor de la economía portuense”.