El PP exige al gobierno local que cumpla el acuerdo sobre los Presupuestos Municipales

El portavoz del PP de El Puerto, Germán Beardo ha exigido al gobierno bipartito que “cumpla con el acuerdo que llevó al PP a apoyar el Presupuesto 2018”. En este sentido, comenta Beardo, “De la Encina se ha pasado tres años poniendo excusas para tapar la incompetencia de su gobierno. La más recurrente era la falta de presupuesto, circunstancia que terminó con el paso adelante por la ciudad que dio el PP en junio”.

Beardo ha querido recordar que “ya hemos conseguido que puedan pagarse los últimos documentos del Peprichye y se hayan bajado las tasas a los caseteros. Pero el año se está acabando y aun no se ha utilizado el ahorro del canon a Autoridad Portuaria de los terrenos de la ciudad deportiva para sustituir el césped artificial de El Juncal mediante renting, no se ha ni empezado la inversión en parques infantiles, no se ha creado la Oficina de Inversiones, no se invierte el millón de euros en las barriadas y urbanizaciones ni se ha presentado una nueva Ordenanza de Licencias que ponga Urbanismo al servicio de los empresarios y los portuenses”.

Lamenta el portavoz: “Esta desidia demuestra que PSOE e IU ha sido un gobierno incapaz de gestionar la ciudad, que ni siquiera teniendo un presupuesto vigente que ha visto la luz gracias a que el PP puso los intereses de El Puerto por encima de las discrepancias políticas, dado que no se ponían de acuerdo con sus ex socios de Levantemos, están siendo capaces de hacer nada positivo por El Puerto”.

Beardo se pregunta “¿Que excusa van a poner ahora? De la Encina junto a sus concejales está siendo un absoluto lastre para nuestra ciudad que no necesita de más excusas y rectificaciones sino de soluciones”.Finaliza Beardo manifestando que “El Puerto no se merece un alcalde que ni quiere ni tiene proyecto de ciudad y que se ha rodeado de un equipo de concejales que no saben ni ejecutar un presupuesto. El Puerto merece un cambio de rumbo y que los mejores gestionen el Ayuntamiento para ponerlo a funcionar”.