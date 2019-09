Beardo, Bello, Alegre y olé

No me voy andar por las ramas, el que quiera analizar la realidad y mirar por el futuro de El Puerto que lea esta tribuna. El que quiera simplemente defender a su equipo, que está en su derecho, no le va a gustar.

La realidad es que el gobierno PP-Cs está en minoría y la crispación la están generando ellos mismos con sus mentiras, soberbia y mala educación. Para mi, el ya famoso numerito del portavoz Bello durante el primer pleno ordinario es lo de menos. Sé que está muy arrepentido y que explotase en el pleno se le puede hasta disculpar, tiene mucha presión y más aun desde que se dio cuenta de la gravedad de los acuerdos que le obligaron a tomar en el ‘Caso Serrano’. Ya en frio, Javier Bello respondió con la tribuna “Ladran, luego cabalgamos”, siendo el ejemplo perfecto para evidenciar que ni se disculpa y ni parece estar por rebajar el nivel de crispación que ellos mismos han generado.

El alcalde y los suyos parecen olvidar dos cosas fundamentales: el pasado y lo sustancial. Olvidar el pasado es un error imperdonable para un gobierno liderado por licenciados en Historia, como son Beardo y Bello. Que me disculpe Cs, es positivo mantener un papel discreto y lo hace bien, por muchas fotos que suban a las redes, al igual que muchos consideramos positivos el papel desempeñado por los nuevos concejales del PP. Los que me preocupan son los veteranos. Beardo, Bello y Alegre, buen título para esta novela.

Si hacemos un esfuerzo en recordar el pasado, durante el mandato anterior, Beardo ninguneaba, mentía e intentaba bloquear al gobierno desde el minuto uno. La diferencia entre el pasado mandato y el actual es que el gobierno comenzó con mayoría e hizo caso omiso a la rabieta del PP y se dedicó a trabajar. Ya luego la mayoría se perdió y comenzaron las fotos. Ya saben lo que dicen, “A falta de gestión, buenas fueron las fotos y buenas son”.

Lo sustancial, mientras que este gobierno en minoría ningunea a la oposición de la que depende, la oposición le está aprobando todos los puntos de gestión. Entonces, ¿Por qué esa crispación? En el ‘Caso Serrano’, les hemos advertido hasta la saciedad y siguen haciendo caso omiso; le hemos solicitado con educación que rectificaran en su estrategia contra los trabajadores de la basura. En definitiva, le pedimos que no mientan y no calumnien.

Entiendo que Beardo quiera vender su gestión desde el minuto uno, pero se puede ser más elegante y no ningunear al anterior gobierno en cada insulso paso que consigue dar. Porque quien sabe cómo funciona la administración sabe que lo que consiga sacar este gobierno en los primeros meses, en su mayoría, es porque ya el anterior gobierno lo trabajo. Mejor o peor, por inercia o con voluntad, pero esto es una realidad aplastante. Qué necesidad tienen de atacar a la oposición, cuando son el gobierno, y además están en minoría y dependen de éstos. Pues, aunque tampoco me gustan las formas del PSOE, es comprensible que éstos se defiendan.

Y el mismo talante tienen con Adelante y Vox, que para muchos ha pasado desapercibido, cuando durante el famoso y convulso pleno los portavoces de Adelante y Vox, con una educación exquisita, quisieron calmar las aguas con sus discursos para que el pleno volviese a sus cabales. ¿Cuál fue la respuesta? Algunos cargos de confianza del PP infiltrados en el público, ninguneaban sus intervenciones, llegando incluso a insultar al Portavoz de Adelante El Puerto.

Vender que es una guerra PSOE-PP o una guerra entre toda la oposición contra el PP, es tergiversar mucho la realidad y solo consiguen echar más leña al fuego. En Unión Portuense lo tenemos claro, nuestro humilde grupo tratará de mediar siempre para que los intereses generales de nuestra ciudad se sobrepongan a cualquier interés o lucha partidista. Por ello, tras estos convulsos 100 días, solicitamos al gobierno que rectifique sus maneras y que no tengan prisa por demostrar nada, sabemos que la tarea es larga y los medios escasos. Al trabajo, el esfuerzo y la empatía, le ofrecemos todos los días de cortesía que sean necesario. A la mentira y la corrupción ni un solo minuto.