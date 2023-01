“Beardo cree que el Ayuntamiento es un cortijo donde puede hacer y deshacer”

La reclamación presentada por la anterior interventora municipal ante el Ayuntamiento, que de forma más que probable terminará en los Juzgados y en la que se denuncia el presunto acoso moral sufrido por parte de nueve cargos municipales, entre ellos el alcalde, Germán Beardo, su número dos Javier Bello, el asesor del alcalde Antonio Caraballo y el gerente de El Puerto Global, Rafael Serrano, no se han hecho esperar.

Las formaciones de izquierdas del Ayuntamiento portuense han querido valorar estos graves hechos, que son una muestra más de la situación que vive el área económica del Ayuntamiento portuense, donde sigue sin existir la figura del interventor y donde a pesar de que hay otro habilitado nacional como es el viceinterventor, la labor de intervención la está desarrollando desde hace ya muchos meses un funcionario municipal.

El más crítico ha sido el concejal de Adelante El Puerto Alejandro Gutiérrez, quien considera que la reclamación presentada por la exinterventora es “consecuencia directa del acoso constante recibido por parte del gobierno de Germán Beardo y del Partido Popular”. En opinión de Gutiérrez “esta habilitada nacional intentó hacer cumplir la ley desde su puesto de interventora, siendo la persona responsable de fiscalizar los gastos del Ayuntamiento. El problema es que para Germán Beardo el Ayuntamiento es como un cortijo donde cree que puede hacer y deshacer con la tutela de Antonio Caraballo, y la exinterventora, argumentando con informes de reparo, ha ido exponiendo por qué algunos gastos no se podían hacer”.

Gutiérrez relata una reunión en la que tuvo que llamar la atención a Bello, que montó en cólera contra la entonces interventora

Alejandro Gutiérrez recuerda una reunión bastante tensa en la que tuvo que llamar la atención a Javier Bello “porque montó en cólera, gritando a María Dolores de una forma muy agresiva, en una junta de portavoces. Fue algo escandaloso y lo único que argumentaba ella era que los 300.000 euros de los salarios de tramitación del gerente de El Puerto Global no estaban contemplados en el presupuesto prorrogado de 2018, que es el que ha estado utilizando este gobierno en los tres años que ha estado sin presupuesto municipal”.

Gutiérrez insiste en que “todos los reparos que hacía la exinterventora sacaban a relucir que si no hay un presupuesto aprobado no puedes hacer retenciones de crédito que no estén en el presupuesto prorrogado, es algo bastante razonable”, considera.

Por lo que respecta a su propio trato con la funcionaria, el concejal de Adelante destaca que “siempre fue bueno y colaborativo, hemos visto a una persona con voluntad de explicarnos siempre los temas económicos, de argumentarnos todos los reparos y cada vez que hemos llamado a su puerta nos la hemos encontrado abierta”.

También recuerda que el expediente que le abrió el anterior gobierno, que fue archivado, “no tuvo entonces el apoyo del PP, es decir, que para ellos la interventora hacía bien su trabajo durante el anterior mandato. Después no hubo un cambio de criterio en el trabajo, lo que hubo fue la carencia de un presupuesto aprobado. Beardo ha creído que el Ayuntamiento le pertenecía, y con la tutela de Caraballo, un hombre con 40 años en la administración pública y uno de los personajes más oscuros de la política municipal, han intentado hacer gastos que no correspondían”, concluye.

El PSOE, por su parte, considera que “el nuevo episodio que se ha hecho público evidencia el enorme caos y la falta de capacidad para la gestión de Germán Beardo, pues quien venía anunciando soluciones para todo se ha dedicado a crear más problemas en el ayuntamiento”.

Así se ha pronunciado el portavoz del grupo municipal, Ángel Mª González, quien considera que “cuando estamos terminando este nefasto mandato las mentiras de Beardo se hacen más evidentes aún: mintió en las soluciones que prometía, mintió en su equipo de preparados y mintió al venderse él mismo, pues su mandato pasará a la historia como el peor que ha vivido la ciudad: sin proyecto, sin gestión y creando problemas continuamente”.

Para los socialistas lo ocurrido con la ex interventora deja en muy mal lugar al alcalde, pues como señala González “esta persona era una aliada para llegar a la Alcaldía y finalmente se está demostrando que la dejó tirada y empeoró las relaciones existentes, con su escudero Javier Bello como portavoz y al frente del área Económica”. El PSOE considera que “el caos económico y administrativo en el que está sumido el Ayuntamiento es un lastre para el desarrollo de la ciudad, y el responsable de todo esto es un alcalde soberbio al que ya no le hacen caso ni los suyos”.

Finalmente José Luis Bueno, concejal y coordinador local de Izquierda Unida, considera que “con la información que tenemos al respecto parece que se ponen de manifiesto las formas injustificadas de proceder por parte de determinados concejales del gobierno municipal y hasta del propio alcalde ante una funcionaría de alta cualificación, hasta el punto de que esta alega haber sufrido mobbing. Nos preocupa sobremanera que la actitud mostrada en algunos plenos donde el gobierno actúa con desprecio y actitudes denigrantes hacia la oposición pueda ser la forma en la que se esté tratando al personal municipal, como reclama la anterior interventora”.

Para Bueno “los funcionarios municipales no tienen la culpa de la incapacidad de gestión del gobierno de los preparados. Si finalmente el Ayuntamiento se ve obligado a indemnizar a la anterior interventora, esperamos que la indemnización sea asumida por los políticos responsables”, finaliza.