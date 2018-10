Las Banderas se abre al mundo

Quizás, cuando las sílabas de la palabra Erasmus resuenan en una conversación, la mayoría de las personas las relacionan con conceptos como universidad, fiesta y descoque. Parece que durante años, dentro de todo este ambiente, el idioma -una de las principales razones de ser de estas ayudas- quedó relegado a un segundo plano. Sin embargo ahora, poco a poco, parece que el camino se vuelve a reconducir y las lenguas, especialmente el inglés, vuelven a tener un papel fundamental en el aprendizaje. Y si esto ocurre es en gran parte gracias a personas como Mari Carmen Bautista, Natividad Rodríguez, Luisa Ruiz, Fernando Gómez, Alicia Zaya y Esperanza García, un grupo de seis profesores del Instituto de Educación Secundaria Las Banderas, que participa actualmente en la convocatoria de Erasmus + (K1).

Este programa europeo persigue principalmente mejorar el nivel de aptitudes básicas de los estudiantes, mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas, así como promover la concienciación de un espacio europeo de aprendizaje permanente. "Todo esto está enfocado a que los profesores nos movamos con fines educativos", explica Mari Carmen Bautista.

Desde el primer momento ellos ya lo vieron claro. Y lo más importante de todo: sabían que eran capaces de hacerlo. Por ello, no dudaron en unirse a esta experiencia que comenzó el pasado enero cuando, tras un tiempo de observación, presentaron un proyecto (desarrollado fuera de las horas de trabajo), donde se indicaban las áreas donde el centro necesitaba mejorar. "En nuestro caso son tres: la resolución efectiva de conflictos, mejorar el plan lector y mejorar las metodologías en las asignaturas bilingües", continúa Mari Carmen. Y se llevaron el gato al agua.

Así, en este tiempo, numerosas experiencias están enriqueciendo la labor de estos docentes que están trabajando actualmente en una gran cantidad de ideas y nuevas metodologías que están deseando poner en práctica. Sin ir más lejos, este programa incluso da la posibilidad de trasladarse durante un tiempo a otro país para intercambiar experiencias y avanzar en las áreas antes mencionadas.

En este caso, cinco de los seis profesores ya la han realizado: Natividad, Mari Carmen y Fernando han estado en Florencia (Italia), donde se han formado en nuevas metodologías para enseñar inglés, así como en educación emocional y en ciberbullying; mientras que Esperanza y Alicia fueron a New Castle (Inglaterra), donde han aprendidodurante dos semanas distintas metodologías para poder enseñar asignaturas como geografía o matemáticas en inglés. En el caso de Luisa Ruiz lo hará próximamente a Italia, donde trabajará el área de la lectura. A su vuelta a España, trasladará lo aprendido y observado allí. "Tras las experiencias sorprende ver la libertad y la cantidad de posibilidades que tenemos en Andalucía. La cosa no está tan mal como nos quieren hacer creer", aseguraba el gripo docentes. "El español no habla tan mal inglés. Sólo hay que perder la vergüenza".