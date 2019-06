Las Banderas acoge las Jornadas de Difusión de Proyectos Erasmus+

En la jornada de hoy se ha celebrado en el IES Las Banderas una jornada para presentar los proyectos Erasmus+ que se llevan a cabo en El Puerto de Santa María.

A esta jornada, organizada por el equipo de profesores que desarrollan estos proyectos en el instituto, ha acudido el delegado territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales, y Conciliación, Miguel Andreu Estaún, la jefe del Servicio de Ordenación Educativa, Mª Luisa Bermejo García, representantes del Servicio de Inspección Educativa, del Centro de Formación del Profesorado de Cádiz, de las EOI de Cádiz y El Puerto y de los centros educativos de la localidad.

En una primera parte, iniciada por un grupo de alumnos de Las Banderas que ha participado recientemente en una movilidad a Francia, cada centro escolar ha presentado los proyectos que llevan a cabo. Se ha podido ver una gran diversidad tanto en los temas que se abordan como en los niveles educativos que participan y las modalidades escogidas, que van desde las prácticas laborales para el alumnado de Formación Profesional, los cursos estructurados para el profesorado que desea formarse en Europa, las estancias en centros educativos en periodos de observación hasta los más conocidos en los que se producen intercambios de alumnos que distintos países que trabajan un tema en común.

La segunda parte de la jornada se ha desarrollado en forma de coloquio para ofrecer la oportunidad de plantear las dudas que surgen a la hora de desarrollar estos proyectos y, sobre todo, de iniciarlos. Han sido los participantes más experimentados los que han aclarado algunos aspectos y, a iniciativa de la directora del CEP de Cádiz, Almudena Manzano, se ha propuesto formar un grupo de trabajo para el próximo curso que estaría integrado por todos los coordinadores de estos proyectos de los centros educativos de la provincia, con el objetivo de establecer líneas de trabajo comunes y ser a la vez un foro de consultas. Esta jornada ha sido sin duda un ejemplo de difusión de buenas prácticas educativas de nuestra ciudad.

Para Las Banderas, que comenzó su andadura en Erasmus+ en el curso 2014-15, el desarrollo de actividades que fomenten la interculturalidad y el plurilingüismo ha sido en los últimos años su meta prioritaria, tal y como reconoce el director de Las Banderas, Fernando Gómez, quien a su vez ha señalado que “participar en Erasmus+ ha favorecido el uso y conocimiento de habilidades sociales para la resolución pacífica de conflictos, el trabajo en equipo del profesorado, y el desarrollo de metodologías basadas en la participación activa del alumnado”.

Miguel Andreu animó a los centros gaditanos a que participen en Erasmus+, “aunque no es tarea fácil, puesto que implica gran trabajo por parte del profesorado que lo solicita, digno del mayor reconocimiento”. No obstante, ha recordado los beneficios que con ello pueden lograr los centros, su profesorado y alumnado, de hecho “algunos alumnos no podrían haber salido al extranjero, si no fuera por este tipo de programas”.