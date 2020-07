El Ayuntamiento de El Puerto se gasta casi 70.000 euros en contratar ocho vigilantes para la motorada

El Ayuntamiento de El Puerto ha realizado ocho contratos, con un presupuesto total de 68.800,70 euros, “en el marco de un dispositivo extraordinario con motivo de la celebración en el circuito de Jerez del Gran Premio de España y el Gran Premio de Andalucía de Motociclismo 2020, dispositivo que se activa aunque el Gran Premio se disputa a puerta cerrada, extremando las precauciones para evitar poner en riesgo la salud pública de El Puerto”, ha explicado el concejal de Economía y Hacienda, Javier Bello.

El edil popular explica que este dispositivo “se lleva a cabo con la intención de que no se produzcan aglomeraciones en la ciudad, aglomeraciones que no se están produciendo, siendo baja la llegada de motos hasta el momento”, y requiere, entre otras actuaciones, contrataciones de suministro de material de ferretería (3.600 euros), vigilancia y seguridad privada (16.577), alquiler, transporte, montaje y desmontaje de vallas de contención peatonal antivuelco y vallas rectas para cubrir distancia de 600 metros (8.997), transporte, montaje, desmontaje, reparación y pintado de cancelas (5.980,34), acondicionamiento mediante colocación de elementos de señalización del tráfico, montaje y desmontaje de delimitadores de carril, badenes, pivotes y pilonas (9.768,22), reparación de cinco vehículos ATV adscritos al Área de Seguridad y Protección Civil (3.630), montaje y posterior desmontaje de 79 unidades de señales verticales de tráfico con base de hormigón (11.470,80) y acondicionamiento mediante transporte, colocación y desmontaje de 300 unidades de barreras new jersey de hormigón (8.777,34 euros).

No obstante, en la noche del viernes la presencia de moteros en el centro de la ciudad fue escasa, a pesar del dispositivo instalado, que conllevó el cierre de varias calles. También se destinó vigilancia, por parte de la Policía Nacional, a la avenida Felipe VI, para evitar aglomeraciones de motos y personas, como ocurrió en la noche del jueves.

El dispositivo cuenta con las participaciones de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica, Bomberos, Protección Civil y Seguridad Privada, de forma que 50 policías nacionales de Unidades Especiales, diez policías locales -la plantilla se ha negado esta vez a realizar servicios voluntarios, como en años anteriores-, 25 agentes de seguridad privada y dos ambulancias que velan por la seguridad "con una máxima coordinación", afirma Bello.

El Plan ha cerrado los accesos al centro para las motos estableciendo puntos de vigilancia en la rotonda de Rafael Alberti, la rotonda de Bahía Mar, la Plaza de Pedro de los Majaras, la calle Los Moros y otros puntos de la ciudad, peatonalizando las calles más céntricas para evitar que pudiera producirse una gran acumulación de personas y promoviendo aparcamientos disuasorios para que las motos que lleguen a la ciudad aparquen en Renfe o en Bajamar, aunque finalmente todo este esfuerzo fue en vano porque la presencia de moteros fue casi testimonial.

Desde el ejecutivo local se pide a los jóvenes que no provoquen ni botellones ni aglomeración en las aceras para ver pasar motos, así como que los propios portuenses se abstengan de sacar las suyas para hacer carreras o caballitos, recordando la necesidad de usar la mascarilla, mantener la distancia social y lavarse las manos constantemente.