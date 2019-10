El Ayuntamiento da vía libre a las Zambombas y elimina los trámites para los permisos

Este año la Navidad en El Puerto va a llegar con fuerza. A poco menos de dos meses para llegar a estos días de ilusión, el Ayuntamiento se encuentra ya trabajando -totalmente volcados- en los preparativos de la Navidad 2019. En este sentido, una de las Concejalías que más está entregada a la causa es la de Fiestas donde su concejal, David Calleja, se ha volcado en la elección del alumbrado y en los preparativos de la Cabalgata donde, según lo publicado en las redes sociales, habrá varias novedades (como la introducción del nuevo personaje de la Reina de Las Nieves).

Ahora, el siguiente paso ha sido fomentar la celebración de las zambombas con el objetivo de "incrementar la afluencia de visitantes" que se acerquen a conocer esta tradición "y conseguir así el empuje del sector de la hostelería". Así lo ha anunciado el alcalde Germán Beardo, quien lo ha tenido muy claro a la hora de optar por la eliminación de todos los trámite y papeleos a la hora de celebrar esta fiesta. “El objetivo de marcar este protocolo de actuación es que El Puerto se convierta en escenario de una de las costumbres culturales y festivas más auténticas de la Navidad en Andalucía, dinamizando la hostelería y el comercio, incrementando la oferta turística cultural y creando un buen ambiente; siempre conciliando los intereses de todos los portuenses”, ha declarado Beardo.

De este modo, no se necesitará ninguna autorización municipal para celebrar esta fiesta, exceptuando las zambombas en las que actúen "artistas profesionales contratados al efecto, y en la que los usuarios del establecimiento adquieran la condición de público espectador, en las que se dé una alteración del local, con una distribución del espacio distinta, una modificación de características técnicas, se utilicen instrumentos que requieran conexión a equipos de amplificación del sonido" o bien, las que se celebren en espacios de dominio público. Quedarán exentas de los permisos las zambombas familiares y privadas (que nunca deberá sobrepasar los límites de ruido), las celebradas en salas de ocio (siempre que no alteren las condiciones y requisitos de su licencia) y las zambombas en establecimientos de hostelería, siempre que se entiendan no como un espectáculo, sino como la celebración de "carácter sociocultural" con instrumentos navideños -la pandereta y la botella de anís de toda la vida-, y sin la utilizar equipos de amplificación de sonido.

Dichas zambombas se podrán celebrar del 25 de noviembre al 25 de diciembre. En el caso de tener que pedir permiso, los interesados deberán presentar su solicitud en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) con al menos 20 días naturales de antelación sobre la fecha de celebración del evento. El resto de la documentación a entregar, que varía en función de los casos particulares, se puede consultar en el punto tercero del texto municipal.