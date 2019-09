El Ayuntamiento invertirá 310.127,77 euros en la segunda fase de la rehabilitación de El Hospitalito. Así se ha decidido en el Pleno Extraordinario que se ha celebrado esta mañana -y que ha comenzado casi con 40 minutos de retraso por problemas técnicos- donde toda la Corporación Municipal ha votado a favor de este punto (exceptuando al concejal Víctor Raposo, que no ha podido asistir por encontrarse fuera de la ciudad).

El acuerdo en este primer punto es muy importante, ya que supone continuar con las obras de rehabilitación que comenzaron en noviembre del año pasado cuando el Ayuntamiento sacó a licitación la primera fase de la obra (financiada con fondos de la Unión Europea, parte de la Estrategia Edusi El Puerto y en un 80% con fondos Feder) donde el principal objetivo era habilitar la primera planta, la construcción de unos aseos y la instalación de un ascensor. Ahora, tras el acuerdo llegado en el Pleno, se procederá a iniciar la segunda fase, que consistirá en arreglar la tercera planta del edificio (que constituye una zona de desván) y la ampliación del museo al patio lateral el claustro que quedó inconcluso cuando se comenzó a construir el edificio a mediados del siglo XVIII.

En concreto, estos últimos trabajos están valorados en un total de 939.781,13 euros que serán cofinanciados entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento dentro del programa 1,5% Cultural que tiene como objetivo "financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español". De esta manera, y siendo bastante exhaustivos, las cuentas quedaría de la siguiente manera. El 67% (629.653,36 euros) serán financiados por el Ministerio, mientras que el 33% restante correrá a cargo del Ayuntamiento que desembolsará el dinero a lo largo de tres años: 68.917,28 en 2020, 206.751,85 en 2021 y 34.458,64 en 2022.

"Hemos votado a favor porque pensamos que es necesario desestacionalizar el turismo en El Puerto", explicaba Alejandro Gutiérrez, portavoz de Adelante. "Eso se puede conseguir fomentando la cultura como potencial".

Sin embargo, y por este mismo motivo, fue mucho más debatido y polémico el segundo de los puntos donde el PP proponía el acuerdo de no disponibilidad de créditos sobre el Presupuesto de 2019 (prorrogado de 2018) y que supondrá recortes tanto en la Concejalía de Turismo (20.000 euros) como en Impulsa (66.000 euros). Este hecho ha extrañado tanto al Grupo Mixto -encabezado por Javier Botella- como a Adelante y PSOE, quienes finalmente se han abstenido en la votación.

"No queremos ser malpensados", explicaba al inicio de su intervención Botella. "Pero nos extraña porque a estas alturas hay otras partidas sueltas que se pueden recortar y nos ha llamado la atención que se recorte en Turismo, que al igual que Fiestas, es una de las áreas que al final va a rascar ese dinero".

"Desde el PSOE no nos vamos a oponer tampoco a este punto, pero es cierto que me gustaría dejar clara dos cosas: la primera es que en cuanto a las formas no nos empieza a gustar estos síntomas de desorganización, porque esto se debería haber llevado en el pleno del 25 de agosto y no ahora 10 minutos antes en la Comisión", aseguraba el portavoz Ángel González. "Y en cuanto al fondo tampoco nos parece que quiten ese dinero a Turismo, no es bueno para la ciudad. No nos parece prudente".

A ambas intervenciones tuvo respuesta Javier Bello, concejal de Economía. "Hemos cogido ese dinero a Turismo porque esa era la cantidad que se asignaba al Plan Estratégico de Turismo que llevó a cabo David de la Encina como concejal del área", aclaró Bello. "Si ya está hecho, no vamos a volver a hacerlo este año". Asimismo, respondió concretamente a la intervención de González. "Respecto a la desorganización quizás venga fuera de tiempo. Nos han dejado la Concejalía de Hacienda con una sola interventora que hace todo lo que puede y más para que esta ciudad siga adelante. Ahora que no nos digan que no hemos tenido un punto que debería haber salido el día 25 es cierto. Ojalá hubiese estado. Pero por desgracia la situación en la que se encuentra la Concejalía, por culpa de la desorganización del anterior Gobierno, no tenemos cómo llevarlo a cabo en tiempo y forma".