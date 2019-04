La plantilla del Ayuntamiento podrá cobrar sus nóminas de abril

La plantilla municipal podrá cobrar sus nóminas de abril, después de que el equipo de gobierno del PSOE, apoyado por los votos de IU y Levantemos, y con la abstención del PP, haya aprobado el levantamiento del reparo suspensivo decretado por la Intervención Municipal y que imposibilitaba el abono de sus sueldos a los casi 600 funcionarios y trabajadores municipales que componen la plantilla del Ayuntamiento. Normalmente, estos trabajadores cobran sus nóminas a más tardar el día 25 de cada mes, pero en esta ocasión la Intervención Municipal había impuesto un reparo que tenía que ser subsanado de forma obligada por el Pleno, en este caso extraordinario y urgente, para poder hacer frente al pago de las nóminas.

Decenas de empleados del Ayuntamiento, tanto funcionarios como personal laboral, se concentraron en el salón de plenos municipal como medida de presión para que se les pagara sus nóminas. Fue necesaria la convocatoria del pleno extraordinario, la aprobación del levantamiento del reparo, y finalmente el alcalde pudo cursar la orden de pago para que se procediera al abono de dichas nóminas, aunque con varios días de retraso sobre lo que es habitual.

La concejala de Economía y Hacienda, María Eugenia Lara, explicó que el reparo suspensivo de Intervención se producía debido a motivos técnicos, como viene siendo habitual, "debido a discrepancias entre el área de Intervención y el departamento de Personal". El expediente de reparo realizado por Intervención se ha producido sobre tres trabajadores municipales: dos permutas y una asignación personal de funciones.

El portavoz del PP, Germán Beardo, interpretó el reparo en clave política, manifestando que "es la constatación de un fracaso de gestión", y que por lo tanto no podía tratarse como un problema técnico, sino como "incapacidad política", subrayando que los populares "lo habían advertido y esto pasa cuando en 4 años se hemos tenido 4 concejales de Economía". Para Beardo, "esto es el epílogo de un mandato en el que no se ha tenido capacidad de gestionar para que al menos los funcionarios cobren en su día", y advirtió que la suspensión del reparo podría acarrear responsabilidades, ya que el Tribunal de Cuentas sabrá de ello, por lo que pidió a la interventora municipal que informara al respecto.

La interventora manifestó que el reparo suspensivo se producía por haber personal que había cambiado de puesto de trabajo, y por una "inadecuación de crédito". El secretario, por su parte, concretó que los informes reflejan tres expedientes, dos permutas y una asignación personal de funciones. Tranquilizó además al portavoz popular Beardo, al manifestar que no son responsables de los acuerdos de pleno aquellos que se abstienen o votan en contra.

El PP adelantó que se abstendría, mientras IU manifestó que votarían a favor, y Levantemos explicó que también ellos votarían a favor, "porque estamos para asumir responsabilidades, y siempre nos hemos posicionado a favor de los trabajadores".

Por su parte, el PSOE insistió en que la próxima Corporación, "sea cual sea", seguirá teniendo los mismos problemas en cuanto al asunto de los reparos, al ser una cuestión técnica.

El alcalde cerró las intervenciones, subrayando que hasta la fecha él ha ido firmando el levantamiento de los reparos de intervención, amparándose en los informes del área de Personal y del secretario municipal, pero que en este caso era necesario elevar a Pleno la suspensión. Se mostró además contrariado porque una controversia tan puntual pueda afectar al pago de las nóminas de toda una plantilla de 600 trabajadores, y que este tipo de situaciones no se producían con la anterior Intervención, sino que se vienen registrando desde que entró la actual persona que es titular de dicho servicio.

Al final del Pleno intervino un representante sindical de los trabajadores, de CC.OO. quien explicó el impacto que tiene sobre la plantilla el que no se paguen las nóminas a su hora, y los reiterado incumplimientos del convenio colectivo, criticando el tiempo que tienen que esperar para el cobro de las horas extras, o por ejercer funciones de superior categoría, y además lamentó que las ayudas sociales para la plantilla "no se están cobrando". Concluyó pidiendo una reflexión al equipo de gobierno y a la oposición y subrayó que "no se pueden demorar tanto las cosas".

También en el mismo Pleno de esta mañana se aprobó, por unanimidad, la prórroga del convenio entre la Junta y el Ayuntamiento del equipo de tratamiento para protección de menores en riesgo de maltrato infantil del área de Bienestar Social, que se prorroga desde el 1 de mayo de 2019 al 1 de mayo de 2020. En dicho equipo trabajan dos psicólogas una educadora y una trabajadora social.

Cabe destacar que el Pleno contó con la ausencia de los dos concejales de Ciudadanos, el concejal no adscrito Carlos Coronado, y alguna falta de PP e IU.