El Pleno aprueba una nueva prórroga del servicio de autobuses urbanos

Poco ha faltado para que la ciudad se quedara sin servicio público de autobuses urbanos, o al menos para que no se pudiera prestar con la seguridad jurídica suficiente. El pleno extraordinario celebrado esta mañana ha llevado a aprobación una nueva prórroga para este servicio esencial para los ciudadanos de El Puerto, en lo que se está transformando ya en algo habitual; su mantenimiento mediante contrato de emergencia y prórrogas sucesivas.

A finales de 2018 ya se aprobó una prórroga y en esta ocasión el pleno ha vuelto a aprobarla, aunque no con la unanimidad de los votos de la Corporación Municipal. Los grupos Adelante El Puerto y Vox han votado en contra de la prórroga, mientras el PSOE ha apoyado la propuesta del equipo de gobierno del PP y Cs, garantizando así el apoyo de sus 8 concejales a dicha propuesta, que se ha aprobado con 19 votos a favor 5 votos en contra y la abstención del concejal del grupo Mixto, Javier Botella.

Se ha evitado de esta forma in extremis, "en tiempo de descuento", entrar en un terreno de incertidumbre, ya que la ley obliga a la prestación del servicio de transporte urbano.

En el caso de Vox, votó en contra al entender que la prórroga aprobada no es posible, al excederse del tiempo permitido. La concejala Leocadia Benavente afirmó que "no es legal e impide la libre concurrencia" que existiría si el nuevo pliego de condiciones estuviese aprobado y el servicio saliera a licitación. Adelante El Puerto, por medio su portavoz Alejandro Gutiérrez, basó su negativa en la existencia de un informe de Intervención "que no acredita el presupuesto necesario para este procedimiento" e incidió en que la tramitación de un procedimiento abierto "sería beneficioso para los ciudadanos".

Ambos criticaron que los encargados de tener elaborado un nuevo pliego, tanto a nivel político como funcionarios de Medio Ambiente y el jefe de servicios del área no hayan dado prioridad a su redacción, y Benavente dió a los técnicos "un tirón de oreja".

Javier Botella (Grupo Mixto) lamentó por su parte que lo aprobado "es una prórroga de una prórroga de un procedimiento negociado", y advirtió que se está incumpliendo el plan de ajuste, lamentando que no se ha contado con la oposición en ese asunto.

Por su parte, el ex alcalde David de la Encina, en representación del PSOE, destacó que "es fundamental para este partido dar el servicio de autobuses", y advirtó que "sería un drama que no se garantizara". David de la Encina calificó de muy acertadas los motivos dados por los otros grupos de oposición para votar no a la prórroga, aunque esgrimió un informe de la Secretaría que avala su adhesión a la propuesta del gobieno local, "sin desmerecer el de Intervención". De la Encina manifestó que el PSOE hace "una oposición constructiva, responsable y de ciudad", argumentando con ello su apoyo a la prórroga.

Cabe recordar que una situación similar se produjo en diciembre de 2018, cuando el equipo de gobierno formado por PSOE e IU llevó la prórroga de este servicio a pleno, y fue apoyada por el PP.

En aquel año el concejal de Medio Ambiente era José Luis Bueno (IU), ahora de Adelante El Puerto, a quien el alcalde Germán Beardo, recordó este hecho, calificando de "infantil" que no apoyara ahora la misma propuesta.

Por su parte, el actual concejal de Medio Ambiente, Millán Alegre, subrayó que la prórroga es factible conforme a lo previsto en el Reglamento Europeo y la Ley de Transportes, y manifestó que en los 6 meses que llevan en el gobierno no ha dado tiempo a elaborar el nuevo pliego. Subrayó que dicho pliego se comenzará a elaborar en profundidad en el primer trimestre de 2020 y que se hará de manera consensuada con la oposición y los trabajadores de la plantilla de autobuses urbanos.

En esta línea se pronunció el alcalde al final de la sesión plenaria, con el compromiso de convocar a los portavoces municipales para consensuar un nuevo pliego que de estabilidad al servicio y a la plantilla.

El alcalde agradeció a David de la Encina su "altura de miras", y recordó que el PP hace un año votó sí en este mismo asunto. Aseguró también que si no se hubiese aprobado la propuesta esta mañana "no se podría prestar el servicio de autobuses el 1 de enero", por lo que agradeció el voto a favor del PSOE y al grupo mixto su abstención.

Cabe señalar que la prórroga con la UTE Transporte Urbano El Puerto de Santa María durará hasta el 31 de diciembre de 2020, con un presupuesto anual de 2.180.782 euros y se mantendrán los precios actuales del billete de autobús.

La prórroga admitida esta mañana por Pleno es la última que se puede efectuar, "por lo que es indispensable renovar el pliego de condiciones", concluye el alcalde.