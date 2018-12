Aprobada por un año la prórroga del servicio de autobuses urbanos

El último pleno extraordinario del año 2018 se ha celebrado esta mañana en el salón de sesiones del Ayuntamiento de El Puerto, con dos convocatorias consecutivas, en las que se llevaron varios asuntos, entre ellos uno de urgencia relativo a las regularización de la facturación por residuos sólidos urbanos en la planta de Las Calandrias.

El de esta mañana ha sido el primer pleno presidido por el alcalde David de la Encina tras su reciente reincorporación después de su baja por paternidad, y se desarrolló en un ambiente acorde con estas fechas navideñas, con la ausencia de los concejales Javier Cuvillo, del grupo Ciudadanos, y Vanessa Gómez Bernal, de Levantemos.

Entre los asuntos tratados, el que mayor relevancia pública alcanza es la prórroga del servicio de autobuses urbanos, que vence dentro de dos días y que se ha prorrogado durante un año más con posibilidad de añadir otros 12 meses. Ya a principios de diciembre de 2017, se adjudicó el servicio a la UTE Daibus, por un plazo de trece meses, que ahora se ha tenido que renovar, a la espera de la redacción de un nuevo pliego que pueda ofrecer una mayor continuidad al servicio. La prestación del servicio de autobuses urbanos es obligatoria por ley, y salió adelante con los votos favorables del Equipo de Gobierno (PSOE e IU), el PP y el concejal no adscrito, Carlos Coronado, mientras Ciudadanos y Levantemos optaron por la abstención, positiva en el caso de este último grupo, “porque el servicio no se puede interrumpir” y además “los trabajadores irían a la calle”.

Precisamente, el grupo Levantemos, por mediación de su portavoz José Antonio Oliva, fue el que se mostró más crítico, manifestando que el pliego que se ha ratificado, con las sucesivas prórrogas, es el mismo que aprobó el PP, y criticó al Gobierno local por no haber elaborado un nuevo pliego y por no llegar a un acuerdo con el resto de grupos municipales. El concejal no adscrito Carlos Coronado, en esta misma línea, pidió al equipo de Gobierno que explique por qué no se ha elaborado todavía el nuevo pliego del Servicio Municipal de Transporte Colectivo Urbano.

La concejala de Movilidad, Carmen Ojeda, fue la encargada de defender el punto y contestar ambas cuestiones, explicando que a pesar de ser una prórroga no se revisan al alza los precios del contrato con Daibus, de manera que “son beneficiosos para el Ayuntamiento”. Destacó además que se mantienen los derechos laborales de la plantilla, como la posibilidad de subrogación, la amortización de plazas y la conciliación familiar.

Durante la sesión se abordó también la desestimación de una alegación presentada por la Asociación de Familias Numerosas (Asfanuca) a la aprobación inicial de las nuevas Ordenanzas Fiscales, en la que se aplica una fiscalidad verde a los vehículos menos contaminantes. La petición de Asfanuca es que los vehículos con más de cinco plazas (monovolúmenes) de familias numerosas fueran también bonificados, aunque no sean ecológicos. La alegación se desestimó, ya según explicó el concejal de Economía y Hacienda, Antonio Fernández, la propuesta de Asfanuca no es acorde a la legislación vigente. Posteriormente, un responsable de Gestión Tributaria del Ayuntamiento explicó de forma más técnica el motivo de la desestimación, manifestando que “por razones formales y legales” no se ha considerado la alegación de Afanuca. La directora ejecutiva de dicha entidad, Rosario Valera, intervino para criticar que “estamos penalizados por el sistema”, y pidió que no se les penalice por tener más hijos. “No solicitamos bonificaciones -dijo- sino que no nos sigan multando”. Ya en el segundo pleno extraordinario de la mañana, el Equipo de Gobierno, con el apoyo del concejal no adscrito y la abstención del PP y CS, aprobó la regularización de la facturación por los servicios de transferencia y tratamiento de los residuos sólidos urbanos en la planta pública de Las Calandrias, durante el periodo de enero de 2012 a marzo de 2015.