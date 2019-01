Sale adelante la moción del PP para declarar el belenismo Bien de Interés Cultural

El portavoz del grupo municipal popular y candidato a la Alcaldía, Germán Beardo, ha valorado el Pleno ordinario celebrado ayer y ha manifestado que “estamos satisfechos de que el Pleno tomara en consideración y aprobara cuatro mociones presentadas por nuestro grupo en las que aboga por solucionar problemas de los vecinos de la Costa Oeste, de la barriada de El Tejar y de La Florida y por iniciar los trámites para declarar el Belén Patrimonio Inmaterial.”

Beardo recuerda que “en la Costa Oeste se están dando problemas de convivencia y limpieza pública a causa de la impunidad con la que algunos jóvenes practican el botellón, sin que hasta ahora se haya hecho nada por atajar ese problema. Esperamos que, tras esta demostración de la voluntad del Pleno, el gobierno municipal se ponga a trabajar y remedie este asunto".

En cuanto a la barriada de El Tejar, donde los vecinos sufren un grave problema de falta de plazas de aparcamiento, considera el portavoz del PP que "se puede aliviar fácilmente y con poca inversión, lo que no se ha hecho hasta ahora por dejadez de De la Encina".

También salió adelante la propuesta de instalar un parque infantil en la plaza del Zodiaco, en La Florida, y mejorar las condiciones de esa plaza que presenta peligro para los más pequeños.

"Estas mociones son propuestas que los populares llevamos tras hablar con los vecinos de las distintas zonas de El Puerto y escuchar sus problemas y aspiraciones de mejora", indica Beardo, quien además considera "insólito" que en un Pleno ordinario sólo hubiera un punto de gestión presentado por el Gobierno, la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento.

Beardo considera que "este gobierno zombie no va a arreglar nada antes de las elecciones del mes de mayo por lo que la próxima corporación no sólo no se va a encontrar ningún proyecto importante abordado en este mandato, sino también una organización municipal degradada e ineficiente. Si el PP recibe la confianza de los portuenses nos pondremos a trabajar y emprenderemos las reformas necesarias para aportar las soluciones que permitan que el Ayuntamiento se ponga al servicio de los ciudadanos y de políticas eficaces para la ciudad”, concluye.