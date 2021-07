Apemsa inicia las obras para integrar el abastecimiento de Valdelagrana con el casco urbano

La empresa mixta de aguas Apemsa inicia esta semana la ejecución de las obras de la II Fase del 'Proyecto de integración del abastecimiento de Valdelagrana en el Casco Urbano'. La inversión total es de 1.374.293 euros, IVA excluido, que serán financiados a través del canon local de Mejora y supondrá -en un futuro- una sensible mejora de la infraestructura hidráulica de Valdelagrana.

Esta obra fue adjudicada por el consejo de administración de la Sociedad en 2020, pero ha necesitado largos trámites, ya que los trabajos deben atravesar terrenos que afectan a varias administraciones (Autoridad Portuaria, Adif, vías pecuarias, etc…). Por esta razón, según explica el presidente de la empresa, Germán Beardo, "eran necesarios permisos específicos para poder ejecutar los trabajos, lo que ha ralentizado su inicio". Se da la circunstancia de que se va a acometer la II fase de esta obra de Integración del Abastecimiento de Valdelagrana antes que la primera, que aún necesita de autorizaciones.

Actualmente, en las zonas de Valdelagrana, Las Viñas y zona portuaria se realiza el suministro de agua potable directamente desde la tubería general del Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, ya que no existe conexión con el resto del casco urbano.

Con esta obra, se pretende llevar a cabo la infraestructura necesaria para que se abastezca desde los distintos depósitos ubicados en la ciudad para que, en caso de una avería, se tenga capacidad de respuesta y se garantice que la urbanización no quede desabastecida. Dada la envergadura del proyecto, se ha dividido en 4 fases: las dos primeras prevén la instalación de una conducción de agua potable de casi cinco kilómetros de longitud desde el polígono industrial Salinas de Poniente y que debe atravesar el río Guadalete para finalizar en el Estadio del Cuvillo. La tercera fase consistirá en la prolongación de esta tubería desde Estadio de fútbol por la avenida de los Corales para finalizar en la venta el Macka. Y la cuarta y última fase conectará esta tubería con una nueva conducción que se ejecutará en la Avenida de Cádiz. La tercera y cuarta fase aún no están adjudicadas y, por tanto, no cuentan con fecha de inicio.

La II fase, que se inicia ahora, empieza en el propio río Guadalete a la altura del polígono industrial San José bajo, con la instalación de una tubería en un lateral del puente ferroviario. Paralelamente, desde el aparcamiento de la pasarela se realizará una hinca por debajo de la Avenida de Europa (antigua Nacional IV) para poder pasar el tubo bajo esta carretera y la vía de ferrocarril. A continuación, la conducción discurrirá por los terrenos de la Autoridad Portuaria, finalizando en el Estadio del Cuvillo. En ningún momento se interrumpirá el tráfico. Las obras supondrán seis meses y medio de trabajo y han sido adjudicadas a la unión temporal de empresa (UTE) formadas por Gestión y Ejecución de Obra Civil (Gyocivil) y Viuda de Sainz S.A. por un importe de 1.374.293 euros, IVA excluido.