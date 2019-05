Anydes, al borde del abismo

La asociación Anydes ha denunciado una vez más "la falta de compromiso por parte las instituciones públicas por el pago de la financiación comprometida, y recuerdan que "aunque somos una ONG prestamos servicio como entidad pública y no tenemos fondos propios, ya que todo lo que recibimos tiene que quedar totalmente justificado, manteniéndonos hasta ahora con préstamos personales y de voluntarios y que tenemos la obligación de devolver. Por lo tanto, nos vemos abocados a dejar de gestionar el Centro de Emergencia Social si no se soluciona el problema en pocos días", advierten.

Los trabajadores llevan casi cinco meses sin cobrar, e incluso poniendo de su bolsillo el dinero para productos de limpieza y mantenimiento del centro. Esta situación tan precaria ya les hizo llegar a la difícil y triste decisión de no acoger a más personas necesitadas desde hace más de tres meses, "ya que no podemos darles los servicios mínimos y dignos que merece toda persona. Llevamos como 150 personas aproximadamente desde entonces a las que les hemos tenido que decir que no podemos ayudarles, que vuelvan a la calle porque aquí no van a estar mejor y aun así no ha servido para que el Ayuntamiento cumpla con su compromiso y se ponga al corriente con el dinero", lamentan.

Los trabajadores denuncian que "nos encontramos ante una situación contradictoria, en la cual BienestarSocial nos exige atender los casos más difíciles de abordar, derivándonoslos porque somos un servicio municipal, pero… ¿un servicio municipal abandonado y desprotegido? ¿Un servicio municipal obligado a trabajar con personas en exclusión social sin tener recursos económicos para poder solventar las necesidades por la que precisamente están en el Centro de Emergencia Social y sin poder prestar un servicio digno?", se preguntan.

La plantilla denuncia que el problema "se está haciendo enorme y la situación, insostenible. Mientras en elAyuntamiento se pasan la pelota unos a otros, mareando a los trabajadores y los usuarios, sin decir nada claro en puertas de unas elecciones que alargarían mas el proceso: Nosotros seguimos acumulando facturas y deudas", denuncian.