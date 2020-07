Ángel Mª. González: “Entramos en el mes de agosto y seguimos sin policías en las playas”

El PSOE local ha vuelto a manifestar su preocupación por la situación en la que se encuentra la seguridad ciudadana y sigue presionando para que esto cambie, ya que como señala su portavoz municipal, Ángel Mª. González “no podemos permitir que El Puerto siga en la situación que está, y menos aún ahora que entramos en el mes de agosto”.

Los socialistas denuncian que “la dejadez de Germán Beardo, de Curro Martínez y de Marina Peris está provocando situaciones hasta ahora desconocidas en la ciudad”, y señalan que “seguimos sin policías en las playas, hay fines de semana en los que no hay agentes en la calle, están haciendo de mando los policías de la escala básica con mayor antigüedad, sigue sin resolverse la falta de vehículos, no se está actuando en la prevención de contagios y los botellones siguen proliferando, hechos preocupantes que denotan una enorme irresponsabilidad por parte del gobierno local, que parece olvidarse de la situación de pandemia en la que nos encontramos, estando además en plena temporada estival". El portavoz recuerda que “el pasado día 8 el pleno adoptó un acuerdo, a instancias del PSOE, por el que el gobierno local debe presentar y poner en marcha un Plan de Seguridad Especial para el verano, tanto para la ciudad como para las playas, del que aún no sabemos nada”.

Como señala González “este plan debe garantizar el control del aforo, del uso de mascarillas y del cumplimiento de la distancia de seguridad y contemplar las playas, donde a la falta del servicio de salvamento y socorrismo, este año se suma la falta de presencia policial, servicio que estaba instaurado desde 1985 y que, sorprendentemente este año, que por la pandemia se hace más necesario, el gobierno local del PP y Cs ha decidido eliminar”.

Los socialistas denuncian que "nada de lo aprobado se ha llevado a cabo y sin embargo “el alcalde sigue con su estrategia de Facebook y de hacerse fotos vendiendo medidas que no existen o medidas que ya están en la normativa como la prohibición del botellón, que en El Puerto lleva prohibido desde finales de 2012, cosa que parece desconocer”.