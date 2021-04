Ana Mestre: "Hacen falta sindicatos forjados en el conocimiento, la negociación y la experiencia"

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, ha acudido esta mañana al 14º Congreso Provincial de UGT, donde ha sido reelegido el actual secretario general de Cádiz, Antonio Pavón. Y en el que ha subrayado la necesidad de “trabajar conjuntamente por la provincia, olvidando desencuentros y buscando soluciones”. Además, ha destacado “la gran labor realizada por el sindicato UGT, un sindicato forjado en el conocimiento, la negociación y la experiencia”.

Ana Mestre ha agradecido la invitación a este acto, “acompañando a esta gran familia como es la Unión General de Trabajadores de la provincia de Cádiz”, afirmando que “sabéis que trabajamos mucho y en los momentos importantes de las diferentes administraciones y entidades tenemos que dar el do de pecho y demostrar nuestras complicidades, sinergia y el trabajo común que hacemos a lo largo de los 365 días del año. Ese es el mensaje que quiero trasladar hoy aquí, en la celebración de este Congreso”.

La delegada del Gobierno andaluz en Cádiz ha resaltado la “complicidad con los sindicatos y lógicamente con todos aquellos que trabajamos por la provincia de Cádiz”, calificando a Antonio Pavón como “una persona a la que quiero agradecer la predisposición que siempre ha demostrado de trabajar con todas las administraciones públicas en pro de esta provincia en general, y también por los gaditanos en particular. Es el leitmotiv de la UGT y agradezco ese trabajo y dedicación que os tiene continuamente en activos representando dignamente a los trabajadores de esta provincia”.

Según ha afirmado Ana Mestre, “desde que estoy al frente de esta provincia, como máxima representante del nuevo Gobierno andaluz de Juanma Moreno, hemos mantenido con UGT diferentes encuentros donde siempre ha reinado la complicidad. Junto a Comisiones Obreras y a los empresarios de Cádiz hemos hecho piña, superando los desencuentros para consensuar propuestas de acuerdo en favor de la provincia y sus trabajadores”.

La delegada del Gobierno ha destacado que “son diversos los escenarios que nos pone por delante el día a día y donde trabajamos conjuntamente e intentamos superar todo tipo de obstáculos para hacer posible numerosos factores. Entre ellos se encuentra la ITI de Cádiz, que hemos conseguido que siga adelante con la participación de los agentes sociales en todos y cada uno de los proyectos”.

También, recuerda Ana Mestre, “hay que citar como a lo largo de estos meses hemos trabajado conjuntamente en el acuerdo formado con Comisiones Obreras, la Confederación de Empresarios de Cádiz y UGT para negociar unos Presupuestos para 2021 que en la provincia de Cádiz no han tenido parangón con ningún otro, en materia sanitaria, educativa y social”.

“Todo esto demuestra que seguimos y seguiremos trabajando con vosotros porque la actual situación así lo requiere y no vamos a quitar el sitio a nadie ni a confundir los términos. Simplemente significa que trabajaremos con los actores imprescindibles en el desarrollo de la arquitectura social, laboral, económica y política de manera leal”, indica la delegada.

Ana Mestre ha afirmado que “todos construimos esta arquitectura y por tanto todos tenemos que trabajar de la mano. Tenemos claro que trabajamos por un bien común por lo que el denominador común de todos nosotros hoy aquí es la provincia de Cádiz y los gaditanos, y por supuesto los trabajadores de nuestra provincia”.

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz ha defendido que “hemos tendido la mano para trabajar conjuntamente, demostrando a la sociedad que se trabaja verdaderamente con los que representáis a los trabajadores. La representatividad no se consigue de la noche a la mañana y a lo largo de muchas décadas habéis construido un gran sindicato. Habéis estado por delante incluso de medidas o sesgos políticos para buscar soluciones porque lo que necesita Cádiz son soluciones y hoy yo reivindico que existan estos sindicatos que todos conocemos. Hacen falta sindicatos forjados en el conocimiento, en la negociación y en la experiencia para construir esa sociedad que todos queremos, donde la brecha salarial no exista, esa sociedad donde la precariedad laboral no tenga cabida y donde tengamos unos sectores económicos que respeten a los trabajadores sin que se vulneren sus derechos”.

Ana Mestre ha finalizado su intervención diciendo que “a lo largo de estos meses, en una situación de pandemia sanitaria y económica que está generando muchísimas desgracias personales y familiares, hay que destacar que los trabajadores han podido contar con el apoyo de las administraciones, en una medida u otra, según las competencias de cada una. En Andalucía los trabajadores y las empresas ya cuentan con las medidas aprobadas dentro del II Plan de la Reactivación Económica y Social. Ayudas dirigidas a los sectores profesionales, especialmente damnificados por la crisis de la Covid-19 una prueba fehaciente de que el Gobierno de Juanma Moreno cumple una vez más con responsabilidad y diligencia”.