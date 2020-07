Altos de la Bahía lamenta que no haya cine de verano este año en el barrio.

La junta directiva de la asociación de vecinos Altos de la Bahía, tras la reciente celebración del autocine y la entrada en funcionamiento del cine de verano en San Agustín, recuerda que "hace 18 años esta asociación, con la colaboración de la asociación de vecinos Nueva Andalucía, comenzamos a proyectar todos los años en el espacio abierto de las instalaciones que forma el anfiteatro varias películas dirigidas principalmente a los menores, no sólo de nuestro entorno sino también de cualquier lugar de El Puerto".

Señalan desde la entidad que "esta actividad siempre ha sido muy valorada porque la han disfrutado en familia, al frescor de la noche en julio y agosto, tomando un refresco, el bocata de la cena que se han traído de casa y viendo películas recientes apropiadas a las edades de los menores".

Sin embargo, este año no se podrán proyectar estas películas porque como explican desde la junta directiva, "esta actividad se recoge en el plan de trabajo de la asociación que se presentó en la solicitud de la subvención que cada año se presenta y que hasta la fecha siempre fue apoyada por los anteriores equipos de gobierno. Cada película tiene un coste de media de 200 euros. No sabemos cuando se nos abonará a las asociaciones las subvenciones, no hay fecha de pago y ya estamos en julio", lamentan.

Desde Altos de la Bahía le recuerdan al alcalde, Germán Beardo, que "tenemos pendiente que nos de cita para el encuentro solicitado en febrero, en el que junto a los presidentes de las comunidades de vecinos de la zona le vamos a exponer las necesidades de la misma".