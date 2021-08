Fiestas designa al autor del cartel de la festividad de La Patrona

El teniente de alcalde de Fiestas del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, David Calleja, anuncia que el cartelista oficial de la próxima festividad de la Patrona de la ciudad, Nuestra Señora de los Milagros, será el artista isleño Alfredo Martínez Pérez.

Calleja ha indicado que en el transcurso de la muestra 'Soñando con Milagros', la mayor exposición de pintura jamás montada dedicada a la Patrona de la ciudad, Nuestra Señora de los Milagros, que la Sala de Exposiciones Hospitalito acogió el pasado año, con motivo del 400 Aniversario de la Capilla de Nuestra Señora de los Milagros, y en la que participaron numerosos artistas provenientes de diversos puntos de España, “decidimos que uno de los participantes en dicha muestra fuera uno de los cartelistas de este año, recayendo la elección para el cartel de la Patrona en Alfredo Martínez”.

El teniente de alcalde rememora que el cuadro de Martínez, era el más pequeño de los que conformaban aquella iniciativa, "pese a lo cual generó una grandísima expectación, al tratarse de una obra tridimensional, que utilizaba dos técnicas totalmente diferentes, mostrando a la Virgen en color y ofreciendo una capilla en relieve pintada en blanco y negro, muy característica de la efeméride que se celebraba. Es un orgullo tremendo contar con Martínez Pérez para realizar esta obra”, apunta el edil, quien refleja que desde el área se cuenta para la confección de los carteles “tanto con creadores portuenses como provenientes del exterior, tanto con artistas noveles como consagrados”.

Calleja se muestra seguro de que Martínez "dibujará uno de los carteles más bonitos que se hayan realizado en torno a esta fiesta y subraya su pretensión de que el área municipal se vaya nutriendo de la creación de diferentes artistas de modo que se ofrezca la visión que las fiestas de El Puerto inspiran no solo en artistas locales sino también en quienes residen en otros puntos.

El teniente de alcalde de Fiestas agradece "la disposición mostrada por el artista para llevar a cabo este encargo así como la colaboración deparada por el hermano mayor de la Archicofradía y Esclavitud de Nuestra Señora de los Milagros, Daniel Cías".

Alfredo Martínez Pérez (San Fernando, 1994) considera “un honor” la realización del cartel, señalando conocer la importancia de la devoción a la Virgen de los Milagros, a la que gusta de visitar cada 8 de septiembre. “El hecho de que la procesión no se vaya a realizar debido a la circunstancias epidemiológicas no me influye en mi proceso creativo, pues, se den las circunstancias que se den, el cartel tiene que anunciar la efeméride con la misma fuerza”.

“Este año se celebra el octavo centenario del nacimiento del rey Alfonso X, por lo que no faltarán en la composición los característicos castillos y leones, figurando en un lugar destacado la imagen de la Virgen”, afirma el artista, que confeccionará el cartel “siguiendo mi línea de trabajo para este tipo de encargos, usando inicialmente dibujos para finalizar la composición con el empleo de medios digitales”.

Martínez Pérez cursó sus estudios en la Escuela de Arte de Cádiz, obteniendo el título de Gráfica Publicitaria y, posteriormente, el de Grabado y Estampación, su titulación más reciente. Además, cultiva otros campos de las artes como la imaginería en pequeño formato. El joven, quien desde muy corta edad mostró un gran interés y admiración por cualquier manifestación artística, en particular por el arte sacro, centra actualmente su producción en obras de dibujo y diseño para particulares y hermandades, alternándolo con su participación en exposiciones colectivas.

En su currículum destaca la realización en San Fernando de los carteles del besamanos de la Virgen de la Esperanza, en la parroquia de la Oliva, el del Corpus Chiquito en la Pastora, la papeleta de sitio de la Hermandad de la Divina Pastora, a la que pertenece, el medallón del pertiguero de la Hermandad del Desamparado y el paño de la verónica de la Hermandad de la Misericordia, estos dos últimos en técnicas pictóricas al óleo.