Alejandro Morilla se ofrece para un mano a mano benéfico en El Puerto de Santa María

El matador de toros Alejandro Morilla ha realizado un importante ofrecimiento a la concejalía de Real Plaza del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, para estoquear un mano a mano con su compañero Daniel Crespo: "Los responsables del Ayuntamiento han acogido con buen agrado está proposición y estarían dispuestos a darle forma al festejo".

De esta forma se ha expresado Morilla: "Creo que sería de justicia hacer este cartel para rematar el compromiso que he mantenido desde el principio con los más desfavorecidos por la terrible pandemia del coronavirus. He subastado mi montera, he recogido y repartido alimentos, y ahora con la posibilidad de este cartel, podemos ofrecer una gran tarde de toros a la afición portuense y de paso seguir arrimando el hombro para recaudar fondos para esas familias necesitadas".

140 aniversario del coso portuense y centenario de la muerte de Joselito

Por otro lado Alejandro Morilla ha querido resaltar que: "Cuando comenzó el Covid-19 ya tenía en mente el proyecto de ofrecerme para hacer una gesta importante en mi Plaza, pero después de las declaraciones de Crespo pienso que sería lo más conveniente para El Puerto. No se trata de sumarse a ninguna iniciativa, simplemente de hacer algo grande para nuestra afición y nuestra plaza en una temporada tan importante como son los 140 años del inmueble y además en el año Joselito El Gallo".

Para finalizar Morilla ha afirmado: "Es una oportunidad inmejorable para dar toros en la Plaza Real en un año muy complejo por todo lo que está sucediendo en torno a la tauromaquia. Además la causa solidaria lo merece y la afición de El Puerto disfrutaría de la rivalidad de dos toreros portuenses que harían un guiño a la época de Joselito y Belmonte".