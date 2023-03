Alejandro Gutiérrez: “Germán Beardo desprecia a las asociaciones pero se adjudica sus conquistas”

La presidenta de la asociación de vecinos Sudamérica, Milagros Muñoz Gil, popularmente conocida como Uchi, ha denunciado en una reunión mantenida con miembros de la asamblea local de Adelante Andalucía que “Germán Beardo nos ha engañado", añadiendo que “la ciudadanía debería esforzarse en estar al tanto de las mentiras de Germán Beardo".

La presidenta vecinal ha denunciado las deficiencias de la barriada Sudamérica. “Este Ayuntamiento no se hace cargo del mantenimiento del local de la asociación, que es de titularidad municipal. Las paredes están desconchadas y llenas de humedades, en época de lluvias se inunda y no tenemos internet. Los gastos del local apenas se cubren con las cuotas de los vecinos y del zumba, unas 30 personas en total que aportan un euro al mes, con lo que no tenemos margen para organizar nada más. Algunos de los viajes que hemos realizado desde la asociación, hemos tenido que aportar dinero de nuestros bolsillos, porque no nos alcanzaba para cubrir otros gastos del viaje", lamenta.

También añade que "nuestros alcorques y jardines públicos parecen junglas por la falta de mantenimiento. Nos hemos quejado numerosas veces al Ayuntamiento pero su respuesta siempre es la misma: ha llovido y es normal que crezcan. La falta de poda de las palmeras facilita la escalada de algunas ratas que incluso han llegado ya a colarse en nuestras casas. Los niños de nuestro barrio sufren peligro al haber cables colgando a muy baja altura, y además llevan años pidiendo un parque infantil pero no se les escucha. Nuestros contenedores llevan años sin limpiarse y faltan árboles en algunos de nuestros alcorques”, enumera.

La organización andalucista de izquierdas insiste en que “las mentiras de Germán Beardo no deben ser soportadas ni un minuto más”, y concluyen que “ya es hora de devolverles la voz a nuestras vecinas y de luchar de nuevo por nuestros barrios y asociaciones, por sus fiestas que dinamizaban nuestras calles y por sus labores sociales que se llevaban a cabo de forma altruista y cuyo beneficio repercutía al conjunto de la sociedad. Germán Beardo desprecia a las asociaciones pero se adjudica sus conquistas”, dice el candidato de la formación, Alejandro Gutiérrez.