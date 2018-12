Alberti, más universal que nunca

La liturgia de la poesía volvió ayer de nuevo a la Fundación Rafael Alberti, con motivo de la conmemoración del 116 aniversario del poeta más universal nacido en la ciudad de El Puerto, de cuyo fallecimiento se cumplirán 20 años en 2019. Como es habitual, la Fundación Alberti celebró la lectura continuada de poemas, aunque en esta ocasión no se realizó en el patio de la casa museo, por estar ocupado por la exposición ExiliArte, que se inauguró el pasado jueves.

De esta forma, escolares de la comunidad educativa de El Puerto se dieron cita en el salón de actos de la Fundación, en la segunda planta del edificio, que durante toda la mañana fue un ir y venir de estudiantes con libros y folios en los que traían recogidos los versos que después leyeron en el estrado, todos ellos pertenecientes a la obra de Alberti.

Unos 200 escolares de diferentes niveles y de centros públicos, privados y concertados, acompañados por sus docentes, acudieron a la lectura poética, a la que también asistió el alumnado del centro de educación especial Mercedes Carbó, de Afanas, un grupo de inmigrantes que cursan estudios en el CEPER La Arboleda, acompañados por su profesor Juan Rincón, y que leyeron los poemas de Alberti traducidos a otros idiomas, como el francés. A la lectura no faltaron políticos de la Corporación Municipal: la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, María Eugenia Lara, que leyó un poema del libro A la pintura; la de Participación Ciudadana, Matilde Roselló y el concejal del PP Millán Alegre, que recitó Se abren todas las flores.

De la misma forma, destacó la asistencia de ciudadanos a título particular, alguno de los cuales incluso subió al estrado y recitó de memoria a Alberti, para sorpresa y regocijo de los escolares que aplaudieron estas intervenciones; y algunos habituales, como el ex alcalde del Partido Comunista, Rafael Gómez Ojeda, otro incondicional que no suele faltar a esta cita con la obra de Alberti. “Siempre vengo aquí y busco algo para leer”, manifestaba mientras ojeaba un libro. “Estoy buscando el poema sobre la Base de Rota”, confesó, en sintonía con sus preferencias políticas. El antiguo alcalde de El Puerto, como otros lectores participantes, escogen el poema con el que más se identifican, suben al estrado, dicen su nombre en voz alta y el poema objeto de la lectura, lo recitan y dan las gracias al auditorio, recibiendo a continuación el aplauso o la ovación del público. Este año, ese publico ha sido más universal que nunca y la poesía ha mostrado su capacidad para integrar a todos, en un evento que viene a marcar el inicio de las fechas navideñas en El Puerto.

Como parte también de los actos que se celebran en la Fundación con motivo del cumpleaños de Rafael Alberti, durante este fin de semana, es decir hoy sábado, día 15, y mañana domingo, día 16, de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 horas, se celebra la jornada de puertas abiertas, en la que todos los interesados podrán visitar las instalaciones de la casa natal del poeta, situada en la portuense calle Santo Domingo.

Esta vez, sin embargo, no encontrarán la exposición permanente de sus obras (aunque sí la de su biografía), que desde la apertura de la fundación se mostraba en el recinto, tanto en la planta baja como en la planta primera, que ha sido desmontada para instalar los 51 dibujos que forman parte de la exposición ExiliArte, memoria de una carpeta dedicada a Rafael Alberti, en la que el visitante podrá contemplar una serie de cuadros que formaban parte de una exposición celebrada en París en 1966 como homenaje que destacados artistas e intelectuales rindieron al poeta en la capital gala.

La muestra se inauguró con la asistencia de José María Esteban, vicepresidente de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz; Carmen Bustamante, comisaria de la exposición; y Sol Panera, pintora y depositaria de la carpeta que se expone; así como el poeta, ensayista y Premio Nacional de Poesía José Corredor–Matheos, que ofreció una conferencia sobre los avatares por los que pasó esta valiosa carpeta antes de salir a la luz. En la exposición, que estará abierta hasta el 31 de mayo de 2019, se pueden ver también cartas, un audiovisual y audios de la época en la que Alberti y María Teresa León trabajaron en Radio París.