Adra lamenta la gestión municipal tras quedarse su local sin suministro eléctrico

El equipo de voluntarios de la Fundación Adra Puerto se ha pronunciado con relación a la difícil situación que están viviendo por el corte de luz en el local desde hace más de 15 días y que ha provocado la interrupción del reparto de alimentos a las familias más necesitadas. Por ello, desde Adra han lanzado un mensaje de hartazgo, indicando que “basta ya de maltratar a esta entidad, cuya labor se basa en suministrar alimentos cada 15 días a 970 familias portuenses vulnerables, más de 2.700 personas”.

El corte del suministro eléctrico se ha producido por el impago de las facturas por parte del Ayuntamiento. Quince días llevan los voluntarios luchando por el restablecimiento eléctrico, y denuncian que “ni el gobierno local ni los Servicios Sociales de El Puerto dan la cara. Hasta ahora, solo hemos obtenido una respuesta que están en ello, pero los días van pasando y las familias portuenses siguen sin poder recoger los alimentos”.

Desde Adra explican que “el suministro eléctrico es esencial para poder reiniciar los equipos informáticos para extraer la documentación necesaria para que el grupo de voluntarios de la Fundación, siempre en primera línea, puedan satisfacer las necesidades de las familias más necesitadas de la ciudad”.

Asimismo, han querido denunciar lo que consideran “un cúmulo de despropósitos del gobierno del PP y Cs con nosotros”. Y recuerdan que en marzo, apoyándose en el Estado de Alarma con motivo de la Covid-19, el gobierno de la ciudad con los responsables políticos de la Concejalía de Bienestar Social al frente desalojaron a la Fundación Adra de las instalaciones del Centro de Emergencia Social mediante decreto, prometiendo colaboración y ayuda para el traslado a las nuevas instalaciones al 100% y nada más lejos de la realidad. Del dicho al hecho hay un buen trecho. Posteriormente, la Concejalía de Bienestar Social envió a la Policía Local a la vivienda particular de los responsables de la Fundación Adra Puerto con una notificación, obligando a repartir los alimentos que tiene la Fundación o si no se los requisaban. Y se actúa como si aquí no pasara nada”, lamentan.

Asimismo, consideran que “todos tenemos que mejorar, los voluntarios de la Fundación Adra lo intentamos cada día de nuestra vida, en ello nos dejamos la piel, por responsabilidad, pero también por dignidad. Con ganas y con pasión se puede lograr lo que uno se proponga, pero no lo olviden, el tiempo pondrá a cada uno en su sitio”.

Por último, lamentan que “el gobierno de la ciudad se vanagloria de su gestión en redes sociales, con numerosas notas de prensa, numerosas fotos, anuncios, etcétera sobre donaciones de alimentos de entidades no gubernamentales, pero ¿dónde están? Y mientras tanto, a la Fundación Adra Puerto, que está haciendo una labor inconmensurable con más de 120 toneladas de alimentos repartidos en lo que va de año, ni siquiera han sido capaces de dar unas tristes gracias”.

Por último, desde la entidad afirman que "los voluntarios de Adra no entendemos de siglas políticas. Nuestro único y exclusivo fin es no dejar a nadie atrás”, concluyen.