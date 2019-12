Admitida a trámite la demanda mercantil de la oposición sobre El Puerto Global

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz ha admitido a trámite la demanda presentada por los consejeros de PSOE, Adelante El Puerto y Unión Portuense en la empresa municipal El Puerto Global.

La demanda, a la que finalmente no se han sumado los consejeros de Vox, contempla la posible aceptación de la medida cautelar solicitada por los demandantes, que era que el nombramiento del gerente de la empresa, Rafael Serrano, quedara en suspenso en tanto no hubiera una sentencia. No obstante, esta posibilidad debe seguir aún los trámites legales necesarios para que se pueda aplicar.

Fue a mediados del pasado mes de septiembre cuando los consejeros de la oposición anunciaron la demanda de impugnación de acuerdos sociales ante el Juzgado de lo Mercantil, a raíz de la decisión del Consejo de Administración de la empresa municipal El Puerto Global de readmitir al ex-gerente de la sociedad.Los consejeros demandantes recuerdan que la plaza de gerente no está prevista en la empresa, ni consignada en el presupuesto de la empresa, tal y como ya advirtió la intervención municipal.

Por otro lado, cabe recordar que la semana pasada la Fiscalía Provincial de Cádiz comunicó al Ayuntamiento la apertura de diligencias para la investigación penal del nombramiento de Serrano.