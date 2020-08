Adelante propone ceder espacios municipales para bajar la ratio por aula de las escuelas en El Puerto

Adelante El Puerto considera que "no pueden existir trabas ni limitaciones desde el Ayuntamiento a la hora de proteger al alumnado, a las familias y al profesorado en El Puerto. Ante la falta de ideas del equipo de gobierno de Germán Beardo, les ofrecemos una propuesta fácil de llevar a cabo y para la que se pueden destinar recursos económicos que estaban dedicados a las diferentes fiestas populares que este año no se llevarán a cabo. La idea fundamental es garantizar mayor seguridad y la presencialidad tras más de seis meses en las que los alumnos no han pisado las aulas", explican.

Actualmente, la ratio de alumnado por clase es de 25 para Infantil y Primaria, y de 30 para Secundaria. Adelante entiende que estos números en espacios tan reducidos van contra toda la normativa y recomendaciones para la prevención del Covid-19, ya que es imposible mantener las distancias de 1,5 metros entre personas. Esto supone un riesgo grave para el contagio del alumnado, de las familias y del profesorado.

Desde Adelante El Puerto apuestan por "sumarnos a la ya larga lista de municipios (como Puerto Real, Cádiz o Rota) que están ofreciendo diferentes espacios municipales que hagan posible desdoblar los grupos más numerosos reduciendo así la ratio de alumnado por aula, así como permitir diferentes actividades al aire libre. Algunos de los edificios que se podrían poner a disposición de los diferentes centros educativos en El Puerto son el Centro Cívico Augusto Tolón, el Edificio San Agustín, la Sala de la Juventud, la Biblioteca Municipal Alfonso X, el Polideportivo Rafael Sánchez, el Pabellón Ramón Velázquez o el Pabellón Municipal Angelita Alta, entre otros".

La formación señala que "no queremos continuar los errores que se han dado hasta ahora. Necesitamos poner en el centro de la cuestión el derecho a la educación y pensar en las escuelas como servicios esenciales, tal y como pensamos en los hospitales. Tenemos la obligación de garantizar, no sólo la seguridad, sino también la presencialidad, ya que no todo el mundo tiene la posibilidad de estudiar y aprender a distancia”, expone Alejandro Gutiérrez, portavoz de Adelante El Puerto. “Vamos muy tarde, y aún no hay nada sobre la mesa desde el Ayuntamiento. Cuando lleve a mi hijo a clase quiero saber que hemos hecho todo lo posible para garantizar su seguridad”, expone.

Adelante propone además crear un plan especial para la vuelta a la escuela que contemple medidas especiales de desinfección de los centros, refuerzo de personal y de horas en las guarderías municipales, así como personal municipal que ayude a los centros a gestionar las entradas y salidas de los centros para evitar aglomeraciones.

“Actualmente tenemos más contagiados en El Puerto que durante el confinamiento, después de un verano caracterizado por el fomento de las aglomeraciones y de propuestas como los toros que dejaron en evidencia a este gobierno de PP-Cs, pero aún están a tiempo de trabajar por y para el conjunto de la ciudadanía asegurando una vuelta al cole lo mejor posible”, termina Alejandro Gutiérrez.