Adelante El Puerto rechaza construir otro puerto con dinero público para yates de lujo

“Ya hemos tenido suficiente con el falso discurso del empleo y los beneficios económicos cuando se trata de construir y destruir nuestra naturaleza, cuando todos sabemos que su único plan es usar dinero público para beneficiar a unos pocos. Ahora por si no fuera suficiente el abandono que sufre El Puerto, Germán Beardo, el alcalde que probablemente más ha mentido en la historia de la democracia pretende seguir engañando a la ciudadanía”, dice Alejandro Gutiérrez, por parte del grupo municipal Adelante El Puerto.

“No hay que irse lejos, recordemos lo que pasó con Puerto Sherry. Con las mismas promesas destruyeron uno de nuestros preciosos entornos naturales, promesas que acabaron en ruina absoluta para nuestra ciudad y absolutamente nada de empleo, eso sí, hubo quien se benefició, los mismos de siempre”, señala Gutiérrez.

“Por si no fuera suficiente los años que llevamos con el desastroso proyecto de Pozos Dulces y el consiguiente expolio a nuestras arcas gracias a el Partido Popular, por si no hubiese sido suficiente la crisis económica y la burbuja inmobiliaria del 2008 generada por Aznar, ellos quieren seguir por el mismo camino de la especulación, el ladrillo y el destrozo medioambiental ya que no entienden de otra cosa. Ellos no piensan en el bien de la ciudadanía, piensan en los bolsillos de gente conocida y cercana, es la misma historia siempre”, afirma el concejal.

“Es hora de parar este tipo de locuras, ya que no tienen otro nombre. Este proyecto no tiene pies ni cabeza y desde Adelante El Puerto nos podremos manos a la obra para informar a la ciudadanía de la realidad detrás de esta propuesta de expolio. Teófila Martínez ha convertido Autoridad Portuaria en su propio cortijo especulador, tal y cómo hemos visto este verano con la proliferación de chiringuitos sin licencia. Esto no puede continuar así”, finaliza Alejandro Gutiérrez.