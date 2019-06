Adelante El Puerto critica la actitud “despótica” del PP hacia funcionarios y colectivos de la ciudad

El grupo municipal de Adelante El Puerto ha criticado las palabras del nuevo portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de El Puerto, Javier Bello, durante la rueda de prensa realizada esta mañana. Unas declaraciones que califican de “sorprendentes” y más viendo de parte del portavoz del partido que ostenta la Alcaldía de la ciudad que, usando un lenguaje “crispado, beligerante y despótico” ha puesto en el punto de mira del nuevo gobierno municipal a una parte de la plantilla de funcionarios y funcionarias municipales, asociaciones y colectivos de la ciudad.

A Adelante El Puerto le preocupa que “las primeras declaraciones del Portavoz del PP sirvan para intentar amedrentar a una parte de la plantilla de funcionarios municipales e iniciar una caza de brujas entre algunas asociaciones y colectivos que colaboran con el Ayuntamiento” y que para Bello son “chiringuitos de militantes de izquierda”. Así lo afirma el concejal de Adelante El Puerto José Luis Bueno, para quien estas declaraciones “no son un error de comunicación sino una pequeña muestra del talente que va a tener este nuevo gobierno”.

Desde Adelante señalan que “son muchas las asociaciones, colectivos, hermandades, clubes deportivos, entidades vecinales o culturales que cuentan con el respaldo del Ayuntamiento para realizar infinidad de labores de todo tipo en nuestra ciudad y sobre las que parece que al portavoz popular le gustaría iniciar una persecución por afinidad ideológica” desde el propio Ayuntamiento. “Unas intenciones más propias de 1939 que de 2019”.

Para Bueno se trata de “una monumental salida de tono” del portavoz del Partido Popular por la que el propio Bello “ha tenido que rectificar después de haber sido llamado al orden por su propio partido, algo que no es la primera vez que ocurre”. Por ello, desde Adelante El Puerto “más que tender la mano, estaremos vigilantes ante las intenciones del nuevo gobierno municipal de PP y C’s” porque a pesar de ser un gobierno en minoría que necesita dialogar y acordar todo con otras fuerzas políticas, “auguramos que este no será el último atropello que quieran cometer contra todo aquel que no comulgue con ellos”.