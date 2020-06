Acuerdo para la reincorporación progresiva de los empleados municipales

La concejala de Recursos Humanos, Marina Peris, ha presidido la Mesa General de Negociación del Personal Laboral y Funcionario, tras la que se ha procedido a la emisión de un decreto firmado por el alcalde, Germán Beardo, en torno a las medidas relativas a la reincorporación progresiva de los empleados municipales tras el cese del Estado de Alarma.

En el transcurso de la Mesa, a la que asistieron los portavoces de Adelante Andalucía (Alejandro Gutiérrez), PSOE (Ángel González), Vox (Juan Carlos Sánchez) y PP (Javier Bello), junto a representantes de los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, se llegó a un acuerdo entre el gobierno local y los integrantes de la misma.

El decreto establece que a partir del lunes 8 de junio, fecha en que comienza la tercera fase de desescalada, las incorporaciones presenciales supondrán un porcentaje de hasta un máximo del 70% del personal, en sus modalidades consecutivas o alternas, mientras que, cuando se alcance la nueva normalidad, situación para la que se prevé la fecha del 21 de junio, la prestación presencial de servicios deberá hacerse efectiva al 100%.

Marina Peris indica que el decreto también establece la forma de organización de las modalidades de trabajo presencial y no presencial, las circunstancias en las que los empleados públicos no podrán incorporarse al trabajo, los criterios de asignación de modalidades, el comportamiento que habrán de guardar las personas con sintomatología o contacto estrecho de pacientes con Covid-19, las medidas de conciliación de las personas con menores de 14 años o con personas dependientes a su cargo o las características que definen al personal empleado público especialmente sensible.