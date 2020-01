Abierto el plazo para participar en el concurso fotográfico del Día de los Humedales en Los Toruños

El Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de la Algaida, gestionado por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), ha convocado un año más el concurso de fotografía que organiza con motivo del Día Mundial de los Humedales, el cual se celebrará con numerosas actividades programadas para el fin de semana del 1 y 2 de febrero.

El concurso se ha puesto en marcha con la apertura del plazo de inscripciones, del 27 de enero al 10 de febrero. Quienes deseen participar en el certamen deberán formalizar su inscripción enviando la solicitud que está accesible en la página web del Parque de los Toruños, junto con las fotografías que se quieran presentar, a la dirección de email concursodiahumedales@gmail.com.

En el certamen puede participar cualquier persona mayor de 16 años que lo desee con imágenes del parque metropolitano que reflejen los paisajes, los usos sostenibles y/o los elementos más singulares de su patrimonio, flora y fauna. El jurado tendrá en cuenta, además, el carácter innovador, la creatividad, la técnica que se utilice y el mensaje medioambiental de la foto. Los participantes deberán realizar su trabajo respetando el normal desarrollo de las actividades del parque metropolitano y no alterando el hábitat ni ocasionando daños o molestias a la flora y la fauna de Los Toruños.

Cada participante podrá presentar un máximo de dos trabajos y no se aceptarán fotomontajes; tan sólo se permitirán mínimas correcciones de color y luminosidad. Entre otros requisitos, los trabajos deberán llevar un título y el tamaño mínimo del archivo en jpg será de 1.024x1.024 pixeles, sin interpolar, y un peso por imagen no superior a cinco megabytes. Si algún participante no cumple las condiciones establecidas en las bases del certamen, quedará descalificado.

Una vez cerrado el plazo de presentación de las obras y analizadas por la organización todas las fotografías presentadas, las que finalmente se consideren aptas (serán descartadas las que no reúnan un mínimo de calidad y aquellas que por su contenido pudieran resultar de mal gusto u ofensivas), quedarán expuestas y entre ellas, el jurado nombrado al efecto elegirá tres finalistas. Su fallo se hará público el 14 de febrero. De entre estas obras finalistas se elegirá a la ganadora mediante votación popular a través de la página del parque en Facebook. Dicha votación se realizará entre los días 14 y 25 de febrero. El plazo para votar se cerrará a las 13:00 horas.

Los tres premios finalistas están dotados con sendos bonos para adquirir material fotográfico por valor de 300 euros y la foto ganadora será premiada con otro bono extra de material por valor de 250 euros. Y además, será la imagen del cartel del Día Mundial de los Humedales de 2021. El jurado podrá otorgar también dos accésits, a la fotografía más original y a la fotografía con mejor mensaje medioambiental, que serán premiadas con bonos para dos personas para disfrute de ruta guiada en tren y almuerzo en el restaurante La Sapina, del parque metropolitano.

Los premios se entregarán durante un acto público que se celebrará en el salón de actos de la Casa de los Toruños el 28 de febrero, con motivo del Día de Andalucía.