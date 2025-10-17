Más de 75 comercios participan en el Concurso de Escaparates organizado por la Asociación Española contra el Cáncer en El Puerto

Más de 75 establecimientos portuenses se han sumado Concurso de Escaparates 'El Puerto de Santa María en Rosa', organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, que se conmemora el domingo 19 de octubre.

La iniciativa celebra su segunda edición, como muestra de solidaridad con todas las personas que luchan cada día contra esta enfermedad. El edil de Comercio, David Calleja, ha visitado este viernes numerosos comercios y se ha implicado en la actividad ayudando a su difusión.

El edil ha expresado su agradecimiento a los comercios participantes por su creatividad y compromiso, al tiempo que ha animado a quienes no concursen a decorar también sus escaparates en tonos rosas, contribuyendo así a visibilizar la causa y difundir un mensaje de esperanza.

El certamen, que comenzó el pasado 13 de octubre y se prolonga hasta este domingo, culminará la próxima semana con la entrega de tres premios, consistentes en un diploma acreditativo y una cesta de productos de la Asociación.

Calleja ha invitado a la ciudadanía a recorrer los escaparates durante el fin de semana y disfrutar de las creativas propuestas que, bajo el color rosa como elemento común, combinan estética, sensibilización y solidaridad.

El lema de esta edición, 'El rosa es más que un color', simboliza la fuerza de la unión y la esperanza que la AECC desea transmitir a toda la sociedad