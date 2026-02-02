17 sanciones en menos de dos semanas por vertidos ilegales en El Puerto

El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Seguridad y Policía Local, ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia contra el vertido ilegal de residuos, centrado especialmente en los denominados puntos negros, aquellos espacios donde se viene detectando un mayor abandono de basura en la vía pública fuera de los lugares habilitados.

El teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Garay, ha informado de que esta campaña se desarrolla mediante un dispositivo de vigilancia estático, destinado a controlar y erradicar estas conductas incívicas que generan graves problemas de limpieza, salubridad y deterioro del entorno urbano.

“En menos de dos semanas ya se han interpuesto 17 sanciones, lo que demuestra que este tipo de comportamientos no van a quedar impunes. Queremos una ciudad limpia y para ello vamos a aplicar la normativa con rigor”, ha señalado Garay. En el marco de este operativo, agentes de la unidad de paisanos de la Policía Local han llevado a cabo labores de vigilancia discreta que han permitido identificar a los infractores y tramitar las correspondientes denuncias.

Las sanciones económicas impuestas oscilan entre los 250 y los 35.000 euros, en función de la gravedad de la infracción que pueden ser leve, media o grave.

El concejal recuerda que, según la normativa municipal, los particulares que deseen desprenderse de muebles y enseres domésticos deben concertar previamente la recogida con el gestor autorizado por el Consistorio, acordando día, hora y lugar. Asimismo, estos residuos pueden depositarse de forma gratuita en el Punto Limpio del Centro Municipal de Limpieza.

La ordenanza municipal prohíbe expresamente el abandono de muebles y enseres en la vía pública, incluso junto a los contenedores, así como su depósito en lugares no autorizados.

Entre los casos detectados durante la campaña figura el abandono irregular de residuos en la calle Uva Pedro Ximénez, una práctica que está siendo objeto de especial vigilancia por parte de la Policía Local.

Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para mantener una ciudad limpia y ordenada, recordando que el incumplimiento de la normativa tendrá consecuencias sancionadoras.