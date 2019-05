–Quedan dos días para las elecciones municipales. ¿Sigue convencido de que será el próximo alcalde de El Puerto?

–Estoy convencido de que el próximo domingo los portuenses van a votar un cambio de rumbo en El Puerto. La mayoría de los portuenses se siente representado por el equipo que hemos configurado para que esta candidatura tenga la mayoría suficiente para que El Puerto vuelva a ser una ciudad única en Andalucía.

–Esta vez no han trascendido encuestas, pero en la calle se ve que el voto va a estar muy dividido. ¿Confía en mantener al menos los nueve concejales actuales del PP?

– Nuestros datos son muy buenos, y si es por sensaciones en la calle la ilusión y el cariño que hemos visto en estos dos últimos años, estando explicándoles a los portuenses cuáles son las soluciones que queremos implantar en la ciudad, estoy convencido de que vamos a sacar un muy buen resultado.

–El equipo de gobierno parece que ha dado un sprint final en la campaña, con algunos golpes de efecto como la apertura de la biblioteca de la Casa de la Cultura o la luz verde a la urbanización del centro de salud. ¿Qué opina?

–Creo que van a la desesperada. Después de cuatro años sin haber hecho absolutamente nada por El Puerto, ahora han querido vender humo en los últimos quince días. La Casa de la Cultura no está preparada para ser abierta totalmente, y la urbanización del centro de salud hace ya muchos meses que el Ayuntamiento tenía que haber urbanizado la zona. Lo único que ha habido es un acuerdo con Sepes para pagar la urbanización, en cuanto el Ayuntamiento licite las obras y las finalice, y eso, a nivel presupuestario, ni está ni se le epsera por ahora.

–Uno de los problemas que tiene el Ayuntamiento es el plan de ajuste y la limitación presupuestaria. ¿Qué se puede hacer para gestionar la ciudad ante este panorama tan restrictivo?

– Pues lo primero que hay que hacer es tomar decisiones. El Ayuntamiento no funciona y durante los últimos cuatro años no se ha tomado ni una sola decisión para ponerlo a funcionar. Lo primero es hacer una reorganización del personal, reformular el área económica para que deje de ser un cuello de botella, hay que cambiar las bases de ejecución presupuestaria, dotar a los jefes de servicio de la potestad del gasto, para que pueda haber inversión en El Puerto, y por supuesto aprobar un presupuesto municipal. En los últimos cuatro años solo ha habido dos, de los cuales uno se aprobó en 2016 y otro en 2018, este último con nuestro apoyo. Lo primero es poner el Ayuntamiento a funcionar.

–Usted ha recorrido en el último año y medio casi todos los barrios de la ciudad y ha adquirido múltiples compromisos. ¿Será capaz de cumplirlos?

–Por supuesto, si no no los habría adquirido. Hemos presentado un programa para cambiar el rumbo de El Puerto y cambiar el modelo de gestión. El actual modelo de gestión ha fracasado en los últimos cuatro años, no se han hecho las cosas como se tenían que hacer. Nosotros sabemos que el programa que lidera esta candidatura va a ser cumplido.

–Una de las críticas que se le achacan a su partido es que el PP ya gobernó durante ocho años y la ciudad no mejoró demasiado. ¿Qué dice al respecto?

–Esto es un proyecto absolutamente nuevo, yo no he gobernado antes. Mi candidatura la compone no solo gente del Partido Popular, sino muchos integrantes de la sociedad civil que vienen de manera independiente, profesionales cualificados y de reconocido prestigio, con una trayectoria y que saben perfectamente cómo gobernar cada una de las áreas. Nada tiene que ver este proyecto con otros anteriores, y así lo van a reconocer los ciudadanos.

–El PP ha perdido muchos votos en las últimas citas electorales, quizás por la aparición de nuevos partidos como Vox o Ciudadanos. ¿Teme que estos nuevos partidos le quiten opciones a la hora de ser la lista más votada?

–En las elecciones municipales se vota a las personas. Estoy convencido de que cualquier portuense que compare nuestra candidatura con la de Ciudadanos - que ha llegado hace un cuarto de hora-, la de Vox, la del PSOE o Adelante El Puerto, verá de manera incuestionable que esta es la mejor candidatura y la más preparada para poner el Ayuntamiento a funcionar.

–Su principal rival en el centro-derecha puede ser Ciudadanos. ¿Cree posible llegar a un acuerdo postelectoral con esta formación?

– Nosotros salimos a por una mayoría suficiente, creeemos que los concejales que proponemos están cualificados para dirigir el Ayuntamiento. Si no alcanzáramos una mayoría suficiente le tenderíamos la mano a cualquier partido en torno al centro que pudiera converger con nuestro programa de gobierno. Evidentemente, entendemos que así puede ser, aunque de Ciudadanos uno se puede esperar cualquier cosa. No sabemos si nos apoyaría a nosotros o al PSOE, porque Ciudadanos pacta a izquierda y derecha según le conviene en cada ocasión. El único voto útil para liderar el cambio que necesita esta ciudad es al Partido Popular.

–¿Cuál sería su primera medida, si llega a ocupar el sillón de la Alcaldía?

–La primera medida que hay que tomar es cambiar las bases de ejecución presupuestaria, aprobar un presupuesto, reorganizar el personal , desmontar Urbanismo y montar una nueva estructura que ponga al servicio de los ciudadanos y los emprendedores la función de las licencias, el planeamiento, y a partir de ahí iniciar nuestro programa, con medidas como bajar impuestos, rehabilitar el centro y convertir esta ciudad en un espacio único en Andalucía.

–Ustedes cierran la campaña esta noche en la Bodega Vinagre de Yema, propiedad de Carmelo Navarro. ¿Es un gesto de apoyo a su número dos?

– Carmelo es una de las personas más queridas de El Puerto, aparte de ser un empresario de éxito internacional. Nosotros hemos decidido cerrar allí la campaña porque es una de las bodegas más bonitas que hay en la ciudad, con un patio extenso y agradable al que está invitada esta noche toda la ciudadanía.