Los partidos pequeños reclaman su espacio

Los grandes partidos copan los titulares en la prensa y gran parte de los espacios electorales en la radio y la televisión. Fuera de ellos, existe una amalgama de opciones diferentes que, aunque parten con pocas posibilidades de conseguir un concejal en las elecciones del 26 de mayo, realizan un trabajo muy importante para intentar que durante los días que dura la campaña se pueda escuchar su voz. Con muy pocos recursos económicos, sustituyen esta dificultad con mucho esfuerzo e ilusión. Son los otros partidos, esos que muestran que hay sensibilidades diferentes más allá de las grandes siglas.

Los gaditanos podrán elegir en los comicios locales entre ocho partidos políticos. Una de las curiosidades de la campaña la protagoniza Alternativa Republicana, una formación que se estrena en estas lides pero que cuenta como cabeza de lista con Sebastián Terrada. Ya fue candidato por Izquierda Unida en 2007 y 2011, obteniendo en ambas ocasiones el acta de concejal. Tras cuatro años fuera de la primera línea política, regresa a ella con un proyecto nuevo en el que también se integra Izquierda Andalucista. “Como soy una persona inquieta, nunca he dejado de observar y ver qué estaba pasando en Cádiz, por lo que mi alejamiento, más que de la política, ha sido del partido”, cuenta Terrada en relación a su salida de Izquierda Unida.

De su nuevo partido, afirma que “cuando me lo propusieron –ser candidato–, me gustó mucho. Es el único partido con ideario republicano en las elecciones municipales y tiene mucho poder de crecimiento”. Al estar en una formación de nuevo cuño, está encontrando muchas diferencias en la campaña que está realizando frente a las que vivió en IU. “Al ser un partido pequeño, contamos con muy pocos recursos económicos. El mayor recurso que tenemos es la fuerza de la candidatura, que está muy cohesionada”, resalta Terrada. Por ello, asegura que “tenemos que usar nuestra capacidad sobre todo en la calle”. Una de sus quejas es que no está siendo invitado a los debates públicos, haciendo especial hincapié en el papel que juega Onda Cádiz, ya que “es una televisión pública y debería tener en cuenta a los partidos que empiezan para que también tengan la posibilidad y el derecho de poder expresar sus ideas”.

Ante la debilidad de los recursos económicos, sí reconoce que uno de sus potenciales es el uso de las redes sociales. “Es un arma electoral tremenda y se llega a mucha gente en poco tiempo, ya que se distribuye mucho más la información”, expone.

Respecto al programa, señala que cuenta con 50 puntos que incluyen “propuestas realizables y asumibles” en materias como el empleo, la vivienda, las cuestiones urbanísticas y asuntos sociales. Unas ideas que chocan con “la falta de inversión” que ve en el Ayuntamiento, teniendo en cuenta que “los presupuestos municipales son una herramienta para la creación de empleo y para la dinamización social y económica de la ciudad”.

Con todo, Terrada se muestra convencido de que Alternativa Republicana va a conseguir entrar en la Corporación municipal. “La única encuesta válida es la del día de las elecciones”, sentencia.

Al frente de la candidatura del PACMA está el abogado Eduardo Rovira. Asegura que su presentación como alcaldable “no es una cosa que yo me hubiera planteado”. Sin embargo, añade que, “una vez que me lo propusieron, yo vi que era una forma de ayudar al partido y defender mis ideas”, por lo que se considera “un instrumento para que se pueda representar dignamente al PACMA”.

Sobre los recursos de los que dispone, indica que, al coincidir en poco tiempo las municipales con las generales y las europeas, el partido “se centra en dar prioridad a las otras elecciones, por lo que somos nosotros los que nos tenemos que mover todos nuestros recursos”. Aun así, cuenta con el apoyo en temas como cartelería, flyers y camisetas para hacer ver la marca del partido.

A partir de ahí, la estrategia de la formación es “intentar hacer actos en los que se invite a la gente a venir para ver las propuestas y las medidas. Esto nos supone mucho a la hora de que digan que somos gente seria, que tenemos un programa y, por lo menos, quitarnos el sambenito de partido pequeño”. Respecto a la convocatoria electoral, reconoce que “estas elecciones lo que nos pueden dar es que hemos formado un buen grupo que lo vamos a aprovechar en los cuatro años siguientes para ir fuerte en las próximas elecciones para conseguir un concejal”.

Aunque remarca que “lo ideal” sería entrar en la Corporación municipal, Rovira destaca que “el objetivo último es que nuestras propuestas se terminen por llevar a cabo”. Para ello, defiende que el programa de esta formación tiene un marcado carácter social y ecologista, pero que también entra en otras cuestiones de ciudad. Una idea que muestra con una frase muy clarificadora: “Si me preocupa que una gaviota esté en buenas condiciones, ¿cómo no me voy a preocupar porque un vecino tenga una buena vida y tenga acceso a los recursos necesarios para desarrollar su vida con normalidad?”.

En Por un Mundo más justo, las expectativas son muy realistas, considerando muy importante conseguir salir en los medios de comunicación para dar a conocer su proyecto. “Tenemos la absoluta certeza de que no vamos a obtener representación. Nuestro objetivo puede ser que venga un periodista de Diario de Cádiz a hacernos una entrevista”, confiesa con una gran dosis de realismo el candidato a la Alcaldía de la formación, Guillermo Sánchez de Cos.

Y es que hasta que puedan participar en las elecciones municipales es toda una victoria. De hecho, este partido protagonizó una anécdota algo rocambolesca ya que en una primera lista provisional solo contaba con dos candidatos a concejal de un total de 30 (27 ediles más tres suplentes). “El hecho de estar en la papeleta es un logro”, confiesa Sánchez de Cos.

Su implicación en el partido nace de la plataforma 0,7%. “Lo forma gente que viene de distintas plataformas de trabajo de cooperación, de ayuda al desarrollo y de ONGs que deciden darle simplemente un formato político a su actividad”, argumenta el alcaldable.

Reconoce que el partido “no está haciendo campaña en Cádiz”. “No hacemos ni siquiera eventos”, apunta Sánchez de Cos, que explica que “no tenemos ni recursos económicos ni personales ni tiempo para hacerlo”. La intención de Por un Mundo más Justo en las elecciones municipales –en las que se presenta en 20 municipios– es “dar a conocer el partido para que la gente empiece a pensar un poco que los problemas son cada vez más globales”.