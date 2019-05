El empate entre el PSOE y Unidos por Chipiona (UxCHI) por un estrechísimo margen de sólo 15 votos favorable a la candidatura socialista abre un incierto panorama político en estos días previos a la constitución de la Corporación local, que, como en todos los municipios, está prevista para el sábado 15 de junio.

La alcaldable del PSOE, María Naval, vencedora por la mínima de estos comicios, ha manifestado en su mensaje de agradecimiento al electorado que "ahora debemos ser responsables y tratar de llegar a acuerdos que supongan la mejor opción de gobierno para Chipiona". Por su parte, el candidato de UxCHI, Luis Mario Aparcero, no descartó ningún escenario en su discurso de celebración del resultado electoral de su partido la misma noche del domingo. El ex regidor chipionero afirmó ante los militantes y simpatizantes de esta nueva formación política que “tenemos muchos caminos posibles”. Entre las opciones abiertas se refirió a ejercer “una oposición constructiva” en el Pleno del Ayuntamiento, pero a renglón seguido añadió que “no sé si seré alcalde o si será alcaldesa María Naval, no sé si formaré parte del Gobierno local”. “No lo sabemos todavía. El tiempo lo dirá. Ahora hay que tener la mente fría, relajada”, dijo.

Con respecto a sus preferencias, Aparcero aseguró que “lo único que nos preocupa es Chipiona. No nos interesa la política. Ni la derecha ni la izquierda ni el centro”. “No estamos en esas discusiones. Somos independientes y podemos optar al camino que queramos y en eso vamos a trabajar”, apostilló.

En estos comicios el PP, partido que gobierna actualmente en la localidad, se ha desplomado, al bajar de ocho a tres concejales, los mismos que ha conseguido Ciudadanos (Cs), que por primera vez entra en la Corporación, e IU, que ha perdido un edil. En el Pleno municipal de Chipiona la mayoría absoluta se suma a partir de los nueve concejales.

La candidata popular y actual alcaldesa, Isabel Jurado, ha difundido a través de las redes sociales un mensaje con un claro tono de despedida. “Es un día diferente, que cambia el rumbo de mi camino, mi pensamiento de lo que no se siente justo”, comienza diciendo. “Me siento orgullosa de ser honrada, de haber sido la alcaldesa que menos ha cobrado de cuantos han gobernado, de haber pagado diez millones de euros de deuda, de no haber generado deuda corriente y de haber hecho decenas de inversiones”, explica.

”Me siento feliz de haber compartido momentos con buenas personas, de tener un gran equipo que ha estado conmigo, mientras otros compañeros que sentía amigos han ido en contra de mí solo por ser mujer. Es lo que llaman política”, afirma antes de referirse a su hija, “que se me ha hecho mayor mientras he trabajado sin descanso de lunes a domingo”. “Ahora, a disfrutar de lo más bonito de mi vida, la que se merece todo de mí sin noches en vela”, agrega en el mensaje.

Por su parte, Cs e IU se han limitado a agradecer a sus respectivos electores el apoyo recibido.