Fue en enero. El periódico de referencia internacional The New York Times recomendaba la provincia de Cádiz como uno de los 52 lugares que visitar este año. Una tremenda e impagable promoción que ha puesto aún más de moda este destino y que tanto el sector público como el privado no deberían dejar pasar.

Este ‘regalo’ inesperado viene a sumarse al trabajo de promoción tanto en España como en el extranjero que lleva años desarrollándose y que ha supuesto el aumento del número de cruceros; una ocupación hotelera que roza el lleno en temporada alta, prácticamente todos los fines de semana desde primavera y en los grandes eventos; la inclusión de nuevos enlaces desde el Aeropuerto de Jerez y la proliferación de apartamentos y viviendas con fines turísticos.

Durante el primer trimestre del año, Cádiz fue la cuarta provincia más visitada de Andalucía tras Málaga, Granada y Sevilla y la capital ocupa lugares destacados, sobre todo, en las preferencias de los turistas nacionales. El comienzo del año fue de récord en la llegada de viajeros, con un 20% más de visitantes que el año anterior. Los cruceristas, una presencia constante en la ciudad y que ha cambiado por completo el paisaje diario, son uno de los puntales del turismo. En 2018 desembarcaron en el Puerto de Cádiz más de 400.000 personas, visitantes de una sola jornada a los que habría que amarrar con propuestas culturales, de ocio y comerciales.

En el sector del turismo las noticias son claramente positivas, sobre todo si tenemos en cuenta que hablamos de una ciudad pequeña y que apenas cuenta con otra industria con la que crear riqueza y empleo. En el lado negativo, son muchas las voces que cuestionan la proliferación de viviendas y apartamentos turísticos, que están multiplicándose por el casco antiguo, encareciendo el alquiler anual y haciéndolo casi desaparecer.

Según el Registro de Viviendas con Fines Turísticos de la Junta de Andalucía, en Cádiz existen ahora mismo 19 bloques de apartamentos y 1.077 viviendas con fines turísticos, que suman en total 5.412 plazas. Los propietarios de estos alojamientos cuentan con dos asociaciones que defienden sus intereses: Cádiz Aloja y Apartsur. Además, la empresa finesturisticos.com, adscrita a la Consejería de Turismo, asesora de forma gratuita a los propietarios sobre el registro de estas viviendas de alquiler vacacional.

Por su parte, también ha surgido un movimiento contrario a esta moda: entidades que defienden una ciudad para sus habitantes y en la que se regule de forma equitativa las licencias de estas viviendas. El colectivo Calle Viva es uno de ellos. Su principal objetivo es defender el derecho a la ciudad, denunciar los efectos de la turistificación y disponer de viviendas de alquiler para los gaditanos. Esta preocupación es ya una realidad en Cádiz e incluso ha llevado a algunos ciudadanos a señalar varias calles como saturadas de viviendas con fines turísticos.

La cifra de 5.412 plazas de estos apartamentos queda muy lejos de las 2.632 que ofrecen los hoteles en la capital y que apenas han crecido en los últimos años. Por ello, desde la patronal hotelera también han alertado del espectacular aumento de este tipo de alojamientos y por ello piden mayor regulación y que se frenen las licencias.