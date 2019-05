“La administración, al igual que el empresariado, tiene que ser emprendedora e inconformista y tenemos que trabajar siempre de la mano del sector privado”, expresó ayer la ministra de Turismo, Comercio e Industria Reyes Maroto en el transcurso de su intervención en un acto público celebrado en Chiclana junto al alcalde y candidato a la Alcaldía de dicha ciudad, José María Román, en los salones del Pico de Oro.

El encuentro de la titular de Turismo estuvo arropado por simpatizantes y militantes socialistas, así como de hasta tres ex alcaldes de Chiclana: Manuel Jiménez Barrios, José de Mier y Sebastián Saucedo. En su intervención, Reyes Maroto alabó las acciones emprendidas en Chiclana para mejorar un sector tan importante para la ciudad como el turismo, con la recualificación de la hostelería, la apuesta por la cultura o el incremento de oferta de ocio.

“Por eso desde el Gobierno estamos trabajando también en la red de SmartCity, en la que hay unos 70 municipios y queremos que Chiclana también esté presente, en ampliar nuestros mercados en Oriente, puesto que solo 1,3 millones de chinos de los 146 millones que hacen turismo vienen a España, las conexiones con el aeropuerto de Jerez o en otras cuestiones como el Brexit, que preocupa mucho al sector turístico”, recalcó la ministra, quien agregó que “también debemos mimar más al comercio de nuestra ciudad”.

La responsable de la cartera de Turismo indicó que el Gobierno que preside Pedro Sánchez “sigue trabajando para mejorar la situación de nuestro país, de nuestros empresarios, comerciantes y hosteleros y tenemos dar respuesta a nuestra industria, nuestro comercio y nuestro turismo”.

Maroto considera clave la estabilidad en España “para sacar adelante nuevos proyectos”

Además, incidió en la importancia de que Chiclana esté representada en el Senado a través de la edil chiclanera Cándida Verdier. “El objetivo es que podamos tener estabilidad política en España para sacar adelante nuevos proyectos importantes para la industria, el comercio y el turismo. Entre todos tenemos que tomar decisiones para tener un país mejor y un sector empresarial mejor”, resaltando que “Europa y España tienen que marcar el paso, siempre desde la base del diálogo”.

Por su parte, José María Román ha destacado que “para vivir bien es muy importante trabajar por la empleabilidad. Tenemos las ideas claras y gente preparadas para trabajar para que Chiclana avance”. “Se trata de oír a las personas y de los agentes económicos, porque el objetivo es crear más riqueza, inversiones, atender a las empresas, pagar en tiempo como ahora que se paga a 40 días”. Además, el regidor chiclanero resaltó que “algo se estará moviendo cuando se están creando nuevos negocios en materia de hostelería, lo que demuestra el carácter emprendedor de los chiclaneros. Pero también podemos ver cómo se está creando empleo en el sector industrial, tal y como puede comprobarse en los polígonos industriales de Chiclana”.

Por otro lado, Manuel Jiménez Barrios ha indicado que “Chiclana no puede caer en lo que hemos caído todos los andaluces con este Gobierno de derecha, por lo que hay que ir a votar para que José María Román sea alcalde”. El ex vicepresidente del Gobierno andaluz insistió en que “en la Junta de Andalucía todo el mundo decía que iba a ganar y gobernar el PSOE y ganamos, pero no fue suficiente para gobernar, provocando que haya un Gobierno de PP y Ciudadanos con el respaldo de Vox. Por eso, hay que salir a votar porque necesitamos una persona como Román, junto al grupo de hombres y mujeres que le acompañan”.